Messina, incendio alla Camera di Commercio: ci sono degli indagati

Ci sono tre persone indagate per l’incendio che ha colpito la Camera di Commercio di Messina. La Procura ha disposto l’iscrizione dei loro nomi nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata per fare luce sul rogo. Le ipotesi di reato inizialmente formulate, relative a incendio e disastro colposi, sono state affiancate da un’ulteriore contestazione riguardante la mancata adozione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Al centro degli accertamenti anche il funzionamento dei dispositivi antincendio presenti nell’edificio.

In particolare, gli estintori nell’area coinvolta dalle fiamme non sarebbero stati operativi. Un elemento che assume rilevanza nell’ambito delle verifiche sulle condizioni di sicurezza della struttura e sulle eventuali responsabilità connesse all’accaduto.