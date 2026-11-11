Messina, imprese e rapporti con la Cina: il gruppo “Scurria Sindaco” chiede trasparenza sui criteri di selezione

Il gruppo “Scurria Sindaco” interviene sulle iniziative di internazionalizzazione economica promosse a Messina, chiedendo chiarimenti “sulle modalità con cui sono state individuate le imprese coinvolte negli incontri con interlocutori esteri. Al centro della posizione del gruppo ci sono i criteri di selezione, la pubblicità delle procedure e la necessità di garantire a tutte le realtà produttive messinesi le stesse opportunità di partecipazione”. “Il nostro Gruppo non è contrario alle iniziative di internazionalizzazione e guarda con favore a ogni progetto serio di sviluppo economico per Messina. Proprio per questo, però, riteniamo doveroso chiarire alcuni punti della dichiarazione dell’Assessore”, evidenzia la nota.

Scurria Sindaco: “la trasparenza non si dichiara, si pratica”

“Quando si afferma “nessuna selezione riservata, solo scelte trasparenti”, va ricordato che la trasparenza non si dichiara: si pratica con atti amministrativi chiari, pubblici e accessibili. La legge impone che i criteri di selezione siano predeterminati e resi noti prima della scelta dei beneficiari, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza sanciti dalla legge. Una conferenza stampa non è un avviso pubblico aperto a tutte le imprese messinesi”, rimarca la nota. Secondo il gruppo, dunque, “è necessario distinguere tra la presentazione pubblica di un’iniziativa e l’adozione di procedure che consentano alle imprese di conoscere preventivamente le modalità di partecipazione”.

Il nodo della partecipazione delle imprese messinesi

Un ulteriore rilievo riguarda la diffusione delle informazioni relative agli incontri con gli investitori esteri. Per il gruppo “Scurria Sindaco”, la comunicazione istituzionale dovrebbe consentire all’intero sistema imprenditoriale cittadino di venire a conoscenza delle opportunità disponibili. “Dire “lo abbiamo detto in conferenza stampa” non basta a garantire la par condicio. Le imprese messinesi sono migliaia: chi non era in quella sala non ha avuto la stessa opportunità di partecipare. La comunicazione istituzionale deve raggiungere l’intero tessuto produttivo, non solo una platea ristretta”. Il gruppo chiede quindi che le future iniziative siano accompagnate da modalità di comunicazione e partecipazione accessibili alle diverse realtà produttive del territorio.

L’interrogazione depositata: richiesti chiarimenti sui criteri di scelta

La posizione espressa dal gruppo si accompagna a un’iniziativa istituzionale già avviata. “Scurria Sindaco” riferisce infatti di aver depositato un’interrogazione per conoscere come siano state individuate le imprese coinvolte e se esistano atti formali a sostegno delle procedure seguite. “L’interrogazione che abbiamo depositato chiede risposte semplici e legittime: chi ha individuato quelle imprese, con quali criteri, e se esiste documentazione formale a supporto del percorso avviato. In ogni caso, il confronto dovrà avvenire nelle sedi istituzionali, nel rispetto dei ruoli e soprattutto dei cittadini e delle imprese messinesi”. Il gruppo intende quindi affrontare la questione attraverso il confronto in Consiglio comunale, dove attende le spiegazioni dell’assessore.

Le prossime iniziative e la richiesta di procedure pubbliche

“Scurria Sindaco” precisa che valuterà le risposte dell’Amministrazione prima di decidere se intraprendere ulteriori iniziative nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali. “Dopo aver ascoltato le spiegazioni dell’Assessore in Consiglio comunale e averne valutato i contenuti, ci riserviamo di assumere tutte le iniziative che riterremo opportune, nell’interesse della città e nel rispetto del nostro ruolo istituzionale. In ogni caso, invitiamo l’Amministrazione a prevedere, per i prossimi incontri con investitori esteri, procedure trasparenti, pubbliche e realmente accessibili a tutte le realtà produttive del territorio. Solo così queste iniziative potranno essere un’opportunità credibile e condivisa per l’intera città”. La questione resta dunque aperta in attesa del confronto istituzionale. Il gruppo “Scurria Sindaco” ribadisce il proprio favore verso le iniziative di sviluppo economico e internazionalizzazione, chiedendo al tempo stesso chiarimenti sulle procedure adottate e maggiori garanzie di partecipazione per il tessuto imprenditoriale messinese.