Imprese messinesi e investitori cinesi, Finocchiaro: “un percorso aperto a tutti per creare nuove opportunità di sviluppo e internazionalizzazione”

“Fin dall’avvio di questa iniziativa, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è stato quello di creare un ponte di dialogo tra domanda e offerta, mettendo in relazione le opportunità di investimento con le competenze e le potenzialità del tessuto imprenditoriale messinese. Un percorso aperto, pensato per favorire l’incontro tra realtà produttive locali e potenziali partner commerciali, senza alcuna selezione preventiva delle imprese da parte dell’Amministrazione”. L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, interviene per chiarire le modalità con cui è stato avviato il primo ciclo di incontri tra imprenditori messinesi e investitori cinesi, ribadendo la natura e le finalità dell’iniziativa. “Antonio Wang frequenta Messina da circa tre anni e, nel tempo, ha costruito una propria rete di relazioni personali e professionali sul territorio. Il ruolo dell’Amministrazione, sin dall’inizio, è stato quello di agevolare questi contatti e creare le condizioni affinché potessero trasformarsi in concrete occasioni di collaborazione e sviluppo economico. Un’impostazione illustrata chiaramente anche durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, tenutasi il 22 ottobre scorso a palazzo Zanca, nel corso della quale è stato rivolto un invito pubblico a tutte le imprese interessate a partecipare”, rimarca.

L’Assessore sottolinea inoltre come il coinvolgimento delle rappresentanze del mondo produttivo fosse previsto sin dalle prime fasi del percorso e condiviso con gli interlocutori istituzionali e associativi

“Proprio a margine della conferenza stampa – prosegue Finocchiaro – alcuni imprenditori hanno manifestato spontaneamente il proprio interesse, consegnando direttamente a Wang i rispettivi biglietti da visita. In un momento successivo è stato lo stesso Wang a chiedere l’organizzazione di una prima videoconferenza, alla quale l’Amministrazione ha dato seguito, nell’ottica di favorire il confronto e avviare un primo contatto operativo”. L’Assessore sottolinea inoltre come il coinvolgimento delle rappresentanze del mondo produttivo fosse previsto sin dalle prime fasi del percorso e condiviso con gli interlocutori istituzionali e associativi. “All’incontro con la stampa erano presenti anche rappresentanti delle associazioni datoriali. Lo stesso presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, è intervenuto esprimendo condivisione rispetto al percorso proposto. In quella stessa occasione avevamo annunciato la volontà di visitare, subito dopo l’incontro, alcuni laboratori individuati direttamente da Wang. È quindi evidente che il coinvolgimento delle imprese si inserisce in un percorso pubblico e trasparente, finalizzato ad ampliare le occasioni di confronto e a favorire nuove relazioni commerciali, non in una scelta discrezionale o riservata dell’Amministrazione”.

“La videoconferenza dei giorni scorsi – conclude Finocchiaro – rappresenta soltanto il primo appuntamento di un percorso che intendiamo sviluppare e ampliare progressivamente, coinvolgendo le associazioni datoriali e tutte le realtà produttive del territorio interessate. L’Amministrazione comunale non seleziona le imprese, ma lavora per creare le condizioni affinché ciascuna azienda possa entrare in contatto con nuove opportunità di mercato e potenziali partner internazionali. È questo il significato dell’iniziativa: mettere a disposizione del nostro sistema produttivo occasioni concrete di apertura verso nuovi mercati, sostenendo la crescita, la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese messinesi”.