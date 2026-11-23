La sicurezza del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e l’importanza della formazione scientifica delle nuove generazioni sono stati al centro dell’intervento del professor Salvatore Magazù, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina. L’iniziativa, dedicata al tema “Educare alla sicurezza: la formazione scolastica ed universitaria come presidio del territorio”, si è svolta nell’Aula Magna “V. Ricevuto” del Polo Papardo dell’Università di Messina, con una sessione istituzionale di apertura moderata dallo stesso professor Magazù. Un momento di confronto tra mondo accademico, istituzioni e studenti, dedicato alla conoscenza dei fenomeni naturali e alla necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi che interessano il territorio messinese.

Messina, il professor Magazù punta sulla cittadinanza scientifica e sui giovani

Nel corso dell’incontro, il professor Magazù ha evidenziato l’importanza di promuovere una vera cittadinanza scientifica tra le nuove generazioni, valorizzando anche il ruolo dei social media come strumenti di comunicazione e divulgazione delle conoscenze scientifiche. Durante il suo intervento è stata sottolineata “l’importanza di promuovere una cittadinanza scientifica tra i giovani attraverso l’uso dei social media. L’intervento si è concentrato sulle vulnerabilità ambientali del territorio locale, menzionando i pericoli legati alle ceneri vulcaniche per i voli e le infrastrutture, nonché alle correnti marine e agli eventi meteorologici estremi. Particolare attenzione è stata dedicata al rischio sismico, ricordando la necessità di preparare la popolazione riflettendo sul devastante terremoto del 1908. Inoltre, è stato affrontato il tema complesso della previsione scientifica, evidenziando come i modelli teorici presentino limiti intrinseci nel calcolare tutte le variabili future. Nonostante tali difficoltà, i recenti progressi nelle tecniche di modellizzazione offrono orizzonti previsionali sempre più ampi e rassicuranti per la gestione di ogni tipologia di pericolo”.

Il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina

L’incontro si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina, con particolare attenzione al rapporto tra ricerca scientifica, istituzioni e formazione. Alla sessione istituzionale di apertura, moderata dal professor Salvatore Magazù, erano previsti gli interventi della professoressa Paola Dugo, prorettrice dell’Università di Messina, della professoressa Maria Rosaria Sgrò, dirigente scolastico dell’Istituto Nautico, e di Leon Zingales, dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Messina. Nel programma figuravano anche il professor Antonio Felice Uricchio dell’Agenzia AVEPRO, il dottor Stello Vadalà, assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, e gli studenti universitari e scolastici. Le celebrazioni hanno così offerto l’occasione per riportare al centro dell’attenzione il valore della cultura scientifica e della prevenzione, con un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: conoscere i fenomeni naturali e comprenderne i rischi rappresenta un passaggio essenziale per costruire una società più consapevole e preparata.

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