Messina celebra i 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, una delle realtà scientifiche più significative della città, con un programma di incontri e iniziative dedicati alla ricerca, alla conoscenza del territorio e alla prevenzione dei rischi naturali. Dal 23 al 26 novembre 2026, l’Università di Messina, Palazzo Zanca e i locali dell’Osservatorio ospiteranno una serie di appuntamenti che coinvolgeranno rappresentanti delle istituzioni, ricercatori, docenti universitari, professionisti e studenti. Le celebrazioni rappresentano un’occasione per ripercorrere la storia dell’Osservatorio e approfondire il ruolo della ricerca scientifica nella comprensione dei fenomeni meteorologici, climatici e sismici che interessano l’area dello Stretto di Messina. Un patrimonio di conoscenze che sarà al centro di un ciclo di giornate seminariali dal titolo “La Ricerca Incontra la Collettività”, seguito dalla giornata conclusiva dedicata al 150° anniversario della fondazione dell’Osservatorio.

Messina, quattro giornate per celebrare i 150 anni dell’Osservatorio

Il calendario prenderà il via lunedì 23 novembre, alle ore 9:30, nell’Aula Magna V. Ricevuto del Polo Papardo dell’Università di Messina, con una sessione dedicata al tema “Educare alla sicurezza: la formazione scolastica ed universitaria come presidio del territorio”. L’incontro, moderato dal professor Salvatore Magazù, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo universitario, scolastico e istituzionale, tra cui la prorettore dell’Università di Messina Paola Dugo, Antonio Felice Uricchio dell’Agenzia AVEPRO, Maria Rosaria Sgrò, Stello Vadalà e Leon Zingales, dirigente dell’Ambito territoriale di Messina. Previsto anche il coinvolgimento degli studenti universitari e scolastici. La prima giornata sarà dunque dedicata all’importanza della formazione come strumento di prevenzione, con particolare attenzione alla diffusione di una cultura della sicurezza capace di coinvolgere le nuove generazioni.

Rischi meteorologici e sismici nello Stretto di Messina: il confronto tra scienza e istituzioni

La seconda giornata, in programma martedì 24 novembre a Palazzo Zanca, porterà il dibattito direttamente nella sede del Comune di Messina. Alle 9:30 si discuterà del ruolo del GAL Taormina Peloritani nello sviluppo locale sostenibile, con una sessione intitolata “Dalla conoscenza del rischio alla resilienza dei territori”. Interverranno Gabriele Arcovito, presidente del GAL Taormina Peloritani, e Beatrice Briguglio. Particolarmente significativo sarà l’appuntamento delle 10:30, dedicato alle problematiche meteoclimatiche e sismiche dell’area dello Stretto di Messina e ai servizi forniti dalla ricerca e dalle istituzioni. Il confronto, moderato dal professor Antonio Teramo, coinvolgerà il professor Salvatore Magazù dell’Università di Messina, Rui Pinho, presidente di EUCENTRE, Barbara Orecchio dell’Università di Messina, Massimiliano Moscatelli, direttore del CNR-IGAG, Mauro Migliazzi, amministratore delegato di WESII, e Mario Rosati di E4 Computer Engineering.

Al centro dell’approfondimento ci saranno le conoscenze scientifiche e gli strumenti necessari per comprendere i fenomeni naturali e migliorare la capacità dei territori di affrontare le criticità legate al clima e alla sismicità. La mattinata proseguirà con un incontro dedicato al ruolo degli organi di informazione, tra comunicazione efficace e controllo del territorio. Moderato da Marco Ferrazzoli, il confronto vedrà gli interventi del giornalista Fabrizio Bertè e dello stesso Ferrazzoli, esperto di comunicazione del CNR. Nel pomeriggio, alle 15:30, nei locali dell’Osservatorio in viale Regina Margherita, è prevista la presentazione dell’opera del maestro Dimitri Salonia, seguita dal workshop “La Fisica dei Sistemi Complessi”, con la partecipazione di diversi esponenti del mondo della ricerca scientifica.

Ricerca, innovazione e imprese: il futuro della sicurezza del territorio

Il programma proseguirà mercoledì 25 novembre nei locali dell’Osservatorio, con una giornata dedicata al rapporto tra imprese, innovazione e responsabilità sociale. Alle 9:30 si svolgerà l’incontro “Il ruolo delle imprese tra responsabilità sociale e riposizionamento competitivo”, con un approfondimento sul tema “Imprese e territorio: la sicurezza come leva competitiva”. Moderata dal professor Antonio Teramo, la sessione vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, del segretario generale Paola Sabela, del presidente di Sicindustria Messina Giuseppe Lupò, di Mario Rosati, Mauro Migliazzi e dello stesso Antonio Teramo. In serata, alle 19:00, spazio anche a un appuntamento che unisce meteorologia, arte e neuroscienze, con il coffee talk “Meteo, clima e cervello, tra scienza ed arte”. L’incontro sarà moderato da Marco Ferrazzoli e vedrà gli interventi di Paolo Ciancioni, Francesco Meneguzzo, Giusy Arimatea e Mauro Failla.

Il 26 novembre la celebrazione ufficiale del 150° anniversario

Il momento centrale delle celebrazioni è previsto per giovedì 26 novembre, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, con una giornata interamente dedicata al 150° anniversario dell’Osservatorio. Alle ore 9:00 si terrà una sintesi commemorativa dedicata alla fondazione della struttura, alla sua evoluzione storica e al contributo fornito alla città di Messina e all’intera area dello Stretto. L’incontro sarà moderato dal professor Salvatore Magazù e vedrà l’intervento della rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, insieme a numerose autorità e rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale.

Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, uno dei momenti più significativi del programma celebrativo. Tra i partecipanti annunciati figurano il colonnello pilota Paolo Castelli, comandante del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella, il presidente del CNR Andrea Lenzi, la segretaria generale della Camera di Commercio Paola Sabela, Maria Rosaria Sgrò, Federico Basile, Beatrice Briguglio e Giovanni Pioggia del CNR-IRIB di Messina. Alle ore 11:00 seguirà una sessione dedicata al tema “L’Osservatorio, presidio e nodo di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza del territorio”, moderata dal professor Antonio Teramo. Il confronto coinvolgerà esperti e rappresentanti di istituzioni scientifiche e realtà impegnate nella ricerca, tra cui Antonio Felice Uricchio, Graziano Ferrari, Salvatore Cocina, Rui Pinho, Massimiliano Moscatelli, Mauro Migliazzi e Mario Rosati. Il programma si concluderà con una visita guidata dell’Osservatorio e un’esposizione di strumenti meteorologici e sismici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio scientifico della struttura.

Il professor Salvatore Magazù racconta a StrettoWeb le celebrazioni

Tra i protagonisti dell’iniziativa figura il professor Salvatore Magazù dell’Università di Messina, impegnato nel coordinamento e nella moderazione di diversi appuntamenti del programma. Ai microfoni di StrettoWeb, il professore interviene sulle celebrazioni dei 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina. “Il calendario degli eventi evidenzia la volontà di valorizzare non soltanto la storia della struttura, ma anche il ruolo attuale della ricerca scientifica e della collaborazione tra università, istituzioni, imprese e cittadini. Un percorso che lega la memoria scientifica di Messina alle sfide contemporanee della sicurezza del territorio, della prevenzione dei rischi meteorologici e sismici e dell’innovazione tecnologica”, evidenzia il prof. Magazù.