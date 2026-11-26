C’è una domanda che, al di là delle contrapposizioni politiche e delle narrazioni sui risultati amministrativi, merita di essere posta con estrema chiarezza: quando il risanamento finanziario del Comune di Messina si tradurrà in un beneficio economico concreto per i suoi cittadini? Se il riequilibrio dei conti rappresenta un risultato importante per un’amministrazione comunale, altrettanto importante dovrebbe essere la capacità di restituire progressivamente alla collettività parte dei benefici derivanti dalla ritrovata solidità finanziaria. E proprio su questo terreno si apre una questione destinata ad alimentare il dibattito politico cittadino. A sollevarla è il consigliere comunale di opposizione Marcello Scurria, che ha diffuso due elaborazioni grafiche sull’andamento dei tributi comunali e della TARI a Messina dal 2018, annunciando la presentazione di proposte per la riduzione della fiscalità locale e dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. I numeri fotografano una crescita significativa degli importi accertati per abitante nel corso degli ultimi anni. Un andamento che impone una riflessione non soltanto politica, ma anche economica e amministrativa, sulla sostenibilità della fiscalità locale, sulla qualità dei servizi pubblici e sul rapporto tra le risorse richieste ai cittadini e i risultati conseguiti dall’ente.

Messina, tributi comunali da 474 a 699 euro per abitante: cosa raccontano i numeri

Il primo grafico, elaborato sulla base dei rendiconti del Comune di Messina, dei PEG consuntivi, dello schema di rendiconto 2025 e dei dati ISTAT sulla popolazione residente, evidenzia una crescita del 47,4% dei tributi comunali accertati per abitante tra il 2018 e il 2025, escludendo i fondi perequativi. Nel 2018 il valore si attestava a 474 euro per abitante, salendo a 505 euro nel 2019 e a 513 euro nel 2020. Nel 2021 raggiungeva quota 539 euro, mantenendosi sullo stesso livello nel 2022, per poi aumentare ulteriormente a 551 euro nel 2023 e a 576 euro nel 2024. Il dato del 2025 arriva infine a 699 euro per residente. La rappresentazione grafica restituisce una tendenza sostanzialmente crescente, con un incremento particolarmente marcato nell’ultimo anno analizzato. Tra il 2018 e il 2025 la differenza è di 225 euro per abitante, mentre tra il 2024 e il 2025 il valore aumenta di 123 euro.

Occorre, tuttavia, effettuare una precisazione fondamentale per interpretare correttamente questi numeri. Si tratta di accertamenti contabili di competenza e non di somme effettivamente incassate dal Comune. Il dato del 2025 comprende inoltre 32,1 milioni di euro derivanti dal recupero dell’evasione, classificati nel rendiconto come entrate non ricorrenti, dei quali a fine anno risultavano incassati 11 milioni di euro. Per il calcolo relativo al 2025 è stata utilizzata la popolazione residente alla fine del 2024. Non sarebbe quindi corretto sostenere che ogni messinese abbia materialmente pagato il 47,4% in più di tasse rispetto al 2018, né attribuire l’intero incremento a un aumento delle aliquote. Il dato risente anche delle attività di recupero dell’evasione e del rapporto tra entrate accertate e popolazione residente. Questa distinzione, necessaria per una lettura rigorosa dei dati, non esaurisce però il tema politico sollevato da Scurria: la possibilità di ridurre le aliquote dei tributi comunali, a partire dall’IMU e dall’addizionale IRPEF, alla luce del risanamento finanziario rivendicato dall’Amministrazione.

Il risanamento finanziario deve diventare un vantaggio per i messinesi?

Il punto centrale della questione riguarda il significato stesso del risanamento finanziario di un ente locale. Rimettere in ordine i conti, garantire gli equilibri di bilancio e assicurare la sostenibilità della macchina amministrativa sono obiettivi fondamentali. Ma il risanamento non dovrebbe essere considerato esclusivamente un traguardo contabile, separato dalle condizioni economiche della comunità amministrata. La solidità finanziaria di un Comune dovrebbe rappresentare anche uno strumento attraverso il quale migliorare i servizi, programmare gli investimenti e, quando esistono le condizioni economiche e normative, alleggerire il peso della fiscalità locale.

È questa la sfida che Scurria lancia all’Amministrazione comunale. Se la situazione finanziaria dell’ente è migliorata, occorre verificare quali margini esistano per una progressiva riduzione delle aliquote, senza compromettere gli equilibri raggiunti e senza pregiudicare la qualità dei servizi pubblici. Una discussione che dovrebbe necessariamente passare attraverso una valutazione delle entrate strutturali, delle spese correnti e della sostenibilità delle eventuali riduzioni nel medio e lungo periodo. Le entrate straordinarie, come quelle derivanti dal recupero dell’evasione, non possono infatti essere automaticamente considerate risorse permanenti sulle quali fondare una riduzione stabile del gettito tributario.

IMU e addizionale IRPEF, Scurria annuncia una proposta per ridurre le aliquote

Il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione presenterà una proposta di deliberazione finalizzata alla riduzione delle aliquote dei tributi comunali, a partire dall’IMU e dall’addizionale comunale IRPEF. Il consigliere di opposizione chiede inoltre una revisione dei costi della politica, delle indennità e dei compensi.

Di seguito la dichiarazione integrale di Marcello Scurria: “per otto anni i cittadini di Messina hanno pagato il prezzo di una fiscalità comunale ai massimi livelli. IMU e addizionale comunale IRPEF: un peso enorme su famiglie, lavoratori, proprietari di immobili e attività economiche. I numeri parlano chiaro: i tributi comunali accertati per abitante sono passati da 474 euro nel 2018 a 699 euro nel 2025. Un aumento del 47,4%. Oggi l’Amministrazione sostiene di aver risanato i conti del Comune. Bene! Allora lo dimostri con i fatti, non con gli annunci. Il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione presenterà una proposta di deliberazione per ridurre le aliquote dei tributi comunali, a partire da IMU e addizionale IRPEF, riportandole progressivamente a livelli più accettabili. I messinesi hanno già fatto la loro parte. Adesso tocca all’Amministrazione. Non si può chiedere alle famiglie di stringere la cinghia e contemporaneamente mantenere indennità, compensi e costi della politica che meritano una seria revisione. I cittadini non devono pagare le tasse al massimo per garantire una politica dai costi massimi! Meno privilegi, meno sprechi, meno tasse. Se il risanamento è vero, deve arrivare anche nelle tasche dei messinesi”.

TARI a Messina, otto anni di crescita: da 206 euro per abitante ai 319 previsti per il 2026

Ancora più articolata è la questione relativa alla TARI, la tassa destinata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. Il secondo grafico diffuso da Scurria ricostruisce l’andamento degli importi ordinari per abitante dal 2018 al 2025, confrontandoli con il costo del servizio previsto dal piano economico finanziario per il 2026. Nel 2018 il valore riportato nel grafico era di 206 euro per abitante. Nel 2019 saliva a 215 euro, nel 2020 a 225 euro e nel 2021 a 235 euro. La crescita proseguiva nel 2022, con 256 euro per abitante, e nel 2023, quando veniva raggiunta quota 270 euro. Nel 2024 il valore si attestava a 271 euro, per poi salire a 296 euro nel 2025. Per il 2026, sulla base del piano finanziario, la previsione raggiunge i 319 euro per abitante. Il confronto tra il valore iniziale e quello previsto per il 2026 restituisce un incremento del 55%, pari a 113 euro per residente. Un aumento che emerge anche osservando le dimensioni economiche complessive del fenomeno: si passa dai 47,2 milioni di euro accertati nel 2018 ai 69,2 milioni di euro previsti dal piano finanziario del 2026.

Anche in questo caso, tuttavia, è indispensabile distinguere la natura delle cifre messe a confronto. I dati fino al 2025 rappresentano accertamenti di competenza, al netto del recupero dell’evasione e delle entrate non ricorrenti, mentre quello del 2026 rappresenta il costo del servizio previsto dal piano finanziario, rapportato alla popolazione residente alla fine del 2024. Il +55% non rappresenta quindi un aumento già accertato delle tariffe TARI, ma il risultato del confronto tra un dato contabile del 2018 e una previsione finanziaria per il 2026. Considerando esclusivamente gli accertamenti dal 2018 al 2025, l’incremento per abitante indicato nell’elaborazione è del 43,9%. Le note metodologiche del grafico segnalano inoltre una differenza tra le fonti utilizzate per il 2018: il certificato al rendiconto riporta 47,2 milioni di euro, mentre la relazione dei revisori al rendiconto 2019 indica 44,8 milioni, corrispondenti a 195 euro per abitante. Gli importi comprendono anche la quota riscossa per conto della Città Metropolitana, compresa tra 1,4 e 2 milioni di euro all’anno nel periodo 2021-2024. Si tratta di precisazioni che consentono di inquadrare correttamente il fenomeno, senza confondere il valore medio per residente con l’importo della bolletta effettivamente corrisposta da ciascuna utenza.

Scurria: “una proposta in Consiglio comunale per diminuire la TARI”

Il consigliere di opposizione annuncia anche un’iniziativa consiliare finalizzata alla riduzione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, della TARI per le utenze domestiche e non domestiche. “A Messina la TARI passa da 206 euro per abitante nel 2018 a 296 euro nel 2025. E per il 2026 il piano finanziario prevede un ulteriore aumento, fino a 319 euro. Numeri che chiamano in causa precise responsabilità amministrative. La raccolta differenziata è aumentata e il servizio è migliorato, ma questi risultati non si sono tradotti in una riduzione dei costi per i cittadini.

Al contrario, la spesa continua a crescere e a pesare sulle famiglie e sulle imprese messinesi. Non basta chiedere ai cittadini di differenziare di più: chi amministra ha il dovere di garantire una gestione efficiente, controllare i costi e impedire che ogni aumento venga scaricato sulle bollette. Per questo presenteremo in Consiglio comunale una proposta concreta per ridurre i costi del servizio e ottenere una diminuzione reale della TARI per famiglie e imprese. La nostra richiesta è chiara: meno sprechi, più efficienza e meno tasse. È tempo che i cittadini vedano riconosciuti in bolletta i risultati della raccolta differenziata, anziché pagarne sempre di più il costo”, evidenzia Scurria.

Messina, pagare tutti per pagare meno: la sfida della fiscalità comunale

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il recupero dell’evasione fiscale. I 32,1 milioni di euro contabilizzati nel 2025 rappresentano una componente rilevante del dato complessivo dei tributi accertati. La lotta all’evasione costituisce uno strumento fondamentale di equità nei confronti di chi adempie regolarmente ai propri obblighi tributari. Ma proprio il rafforzamento della capacità di riscossione dovrebbe alimentare una discussione sulla possibilità di distribuire più equamente il carico fiscale. L’obiettivo, nel lungo periodo, dovrebbe essere quello di ampliare la platea dei contribuenti in regola e verificare se il miglioramento strutturale delle entrate consenta di ridurre le aliquote senza compromettere la stabilità finanziaria dell’ente.

Naturalmente, accertare crediti tributari non equivale a riscuoterli. La differenza tra le somme accertate e quelle effettivamente incassate impone prudenza nella programmazione finanziaria. È per questo che qualsiasi proposta di riduzione dei tributi dovrà essere accompagnata da un’analisi puntuale delle coperture e degli effetti sugli esercizi successivi. Il principio del pagare tutti per pagare meno, tuttavia, dovrebbe rappresentare una prospettiva sulla quale misurare anche l’efficacia delle politiche di recupero dell’evasione.