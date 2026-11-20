Nella giornata di ieri, il Generale di Divisione Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, è giunto appositamente al Comando Provinciale di Messina per complimentarsi con i militari del Nucleo Investigativo che nei giorni scorsi hanno portato a compimento un’importante operazione di servizio, eseguendo un’o.c.c. in carcere nei confronti di 36 persone, ritenute responsabili di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “associazione per delinquere” finalizzata all’”accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, aggravati dal metodo mafioso.

Nella circostanza, l’alto Ufficiale – accolto dal Comandante Provinciale, Col. Lucio ARCIDIACONO – ha esaltato gli sforzi sostenuti dai militari per raggiungere questo brillante risultato, che assume particolare valore in ragione del complesso e delicato contesto in cui sono state condotte le indagini, contribuendo indubbiamente a rafforzare la fiducia della collettività nei militari dell’Arma e nella loro efficienza. La presenza del Generale DEL MONACO in provincia di Messina ha costituito un’occasione propizia per portare la sua consueta vicinanza anche agli altri Reparti che operano nell’area. Difatti, la sua visita è continuata presso la Stazione di Ganzirri, ove ha sede anche la Stazione di Faro Superiore, venendo infatti accolto dai rispettivi Comandanti, Lgt. Angelo D’OVIDIO e Mar. Magg. Luigi SPEZZAFERRO, nonché dal Ten. Ciro GRASSIA, Comandante in sede vacante della Compagnia di Messina Centro.

Subito dopo, l’Ufficiale Generale ha proseguito lungo la costa tirrenica, recandosi presso la Stazione di Falcone, ove è stato ricevuto dal Comandante del Reparto, Lgt. C.S. Alfredo FLORAMO, e dal Cap. Ivan D’ERRICO, Comandante della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Durante questi due momenti, il Comandante della Legione ha ribadito la centralità delle Stazioni Carabinieri, che continuano a costituire un autentico baluardo di legalità, oltre che un indiscusso punto di riferimento per le Istituzioni e per tutti i cittadini che popolano ogni territorio. È per tale ragione che il Generale DEL MONACO ha sottolineato ai militari quanto sia indispensabile l’esempio, la passione e la capacità di ascolto nel loro agire quotidiano. Infine, ha quindi esortato tutti i Carabinieri a proseguire con rinnovato slancio nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità, assicurando sempre costante vicinanza alla popolazione e massima tutela in favore dei soggetti più deboli e vulnerabili delle comunità.