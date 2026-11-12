Messina, maxi blitz antimafia all’alba: 36 arresti, droga e corruzione tra le accuse

Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 36 persone. Vengono contestati, a vario titolo, plurime ipotesi di reato, fra le quali i delitti di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “associazione per delinquere” finalizzata all’“accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, aggravata dal metodo mafioso, e dalla partecipazione di più di 10 associati, nonché “traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dalla commissione all’interno di un carcere, “intralcio alla giustizia”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “omissione di atti d’ufficio” e “violenza o minaccia a P.U.”. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che avrà luogo alle ore 10.30 odierne, presso la sala riunioni del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina.

“Nel premettere che sarà diramato apposito comunicato stampa, l’anticipazione viene fornita, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, nonché tenuto conto dell’interesse pubblico ad una chiara esposizione di fatti, che hanno suscitato notevole clamore mediatico oltre i confini del territorio messinese, sia pure nel doveroso riserbo di ulteriori elementi in ragione dell’attuale fase delle indagini preliminari, che ha una funzione preparatoria del processo. Si precisa altresì che gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese, davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi. Così come va precisato che la ordinanza cautelare, oggi eseguita, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione davanti ad organi giudicanti collegiali, che, nel contraddittorio fra le parti, potrebbero anche non condividere la decisione del GIP e disporre l’annullamento della misura stessa ovvero la sua sostituzione con altre misure meno afflittive”, scrivono dalla Procura.