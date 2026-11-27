Il completamento del porto di Tremestieri rappresenta una priorità per il futuro della mobilità di Messina e per il più ampio progetto di riqualificazione del waterfront cittadino. Dopo l’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del convegno sul Ponte sullo Stretto organizzato nella sede del CNEL a Roma, il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Giusy Marabello, è tornata ai microfoni di StrettoWeb sulla questione delle risorse finanziarie necessarie per completare l’opera. Al centro delle interlocuzioni istituzionali il reperimento dei circa 12 milioni di euro mancanti per la copertura degli extracosti, che hanno determinato un rallentamento dei lavori.

Porto di Tremestieri, le rassicurazioni del ministro Salvini sui fondi mancanti

“Sul porto di Tremestieri c’è grande attenzione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, anche perché si tratta di un’opera strategica fondamentale. Sappiamo che c’è stato qualche rallentamento dei lavori, dovuto principalmente all’adeguamento dei prezzi previsto per legge e richiesto dalla ditta, con la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse. La questione è stata portata all’attenzione del ministro che, durante la conferenza del CNEL sul Ponte sullo Stretto, ha fornito rassicurazioni, considerando il porto di Tremestieri un’opera strategica fondamentale. C’è, quindi, un impegno da parte del Ministero nel reperimento di queste somme. Abbiamo portato a casa un’importante promessa e lavoreremo affinché si concretizzi il prima possibile”, sottolinea Marabello.

Messina, il porto di Tremestieri per liberare la città dal traffico dei tir

“Sappiamo tutti che il porto di Tremestieri, nella geografia della città di Messina, costituisce un’infrastruttura fondamentale, anche perché consentirebbe di evitare l’attraversamento del centro urbano da parte dei tir e dei mezzi pesanti. Nel momento in cui il porto entrerà a pieno regime, tutta la città ne trarrà un beneficio immediato, non soltanto sotto il profilo del traffico. L’apertura del porto di Tremestieri e la conseguente liberazione della Rada San Francesco si inseriscono anche nel più ampio progetto di ridisegno dell’intero waterfront che l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sta portando avanti”, rimarca Marabello.