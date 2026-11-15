Messina, emozionante omaggio a Rebecca Galli al “Celeste”: il ricordo della 17enne commuove tifosi e giocatori

Un momento di profonda commozione, nel segno del ricordo e dell’affetto, ha preceduto questo pomeriggio la sfida tra Acr Messina e Jonica allo stadio Celeste. Prima dell’inizio della partita, la società giallorossa e i suoi tifosi hanno voluto rendere omaggio a Rebecca Galli, la ragazza di appena 17 anni scomparsa lo scorso settembre in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Don Blasco, a Messina. Un tributo carico di emozione, dedicato a una giovane vita spezzata troppo presto, che ha unito il mondo del calcio e la famiglia nel ricordo di Rebecca.

Il Messina ricorda Rebecca Galli: la famiglia in campo insieme ai giallorossi

Il momento commemorativo si è svolto sul terreno di gioco dello storico impianto messinese, alla presenza dei dirigenti e dei calciatori dell’Acr Messina. Accanto a loro anche la mamma di Rebecca, insieme al papà e agli altri fratelli della ragazza. Presente, in rappresentanza della dirigenza giallorossa, anche Maurizio Mantineo. Un momento particolarmente significativo, nel quale la vicinanza della società e dei suoi giocatori ha accompagnato il ricordo della giovane, la cui scomparsa ha lasciato un dolore profondo. Il tributo ha voluto trasmettere soprattutto un messaggio: non dimenticare Rebecca, il suo volto e il ricordo di una vita interrotta improvvisamente. Una commemorazione che ha ricordato quanto fragile possa essere l’esistenza e quanto importante sia custodire la memoria di chi non c’è più. Prima che il campo tornasse a essere il luogo della competizione sportiva, il calcio ha lasciato spazio alla solidarietà, alla vicinanza e al raccoglimento.

“L’amore non conosce addio. Ciao Rebecca”: lo striscione dei tifosi del Messina

A rendere ancora più intenso il momento è stato il gesto dei tifosi giallorossi, che dagli spalti del Celeste hanno dedicato a Rebecca uno striscione con poche parole, semplici ma cariche di significato: “L’amore non conosce addio. Ciao Rebecca”. Un messaggio di affetto che ha accompagnato il tributo della società e rappresentato la volontà di mantenere vivo il ricordo della diciassettenne. La commemorazione ha così trasformato i minuti precedenti alla partita in un’occasione di condivisione e memoria. Il nome di Rebecca Galli è stato al centro di un omaggio che ha coinvolto la sua famiglia, la società messinese e i sostenitori presenti sugli spalti, uniti nel desiderio di ricordare una ragazza la cui vita è stata tragicamente interrotta dall’incidente di settembre. Un gesto che va oltre il risultato di una partita e che racconta anche il valore umano dello sport. Al Celeste, prima di Messina-Jonica, il pensiero è stato rivolto a Rebecca e ai suoi familiari. A racchiudere il significato della giornata restano soprattutto le parole esposte dai tifosi: “L’amore non conosce addio”. Un messaggio per ricordare che, anche quando una vita finisce troppo presto, l’affetto e la memoria continuano a vivere in chi resta.