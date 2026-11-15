Messina travolgente al “Celeste”, Jonica spazzata via: festa sugli spalti, cinque marcatori diversi e vetta virtuale | CLASSIFICA

L’Acr Messina continua a vincere, segnare e convincere. Allo stadio Giovanni Celeste, i giallorossi di Alfio Torrisi travolgono la Jonica con un netto 5-0, conquistando un altro successo in un campionato nel quale stanno dimostrando sul campo tutta la propria forza. Una vittoria larga, impreziosita da cinque marcatori differenti e accompagnata da una cornice di pubblico importante, con la riapertura anche della curva Sud che contribuisce a restituire entusiasmo all’impianto di via Oreto. Il risultato conferma l’andamento della formazione peloritana, chiamata a continuare a conquistare punti mentre resta aperta la questione della pesante penalizzazione di 20 punti che la costringe all’ultimo posto della classifica ufficiale.

Messina-Jonica, il Celeste ritrova il pubblico: riapre anche la curva Sud

La giornata si apre con un segnale significativo per l’ambiente giallorosso. Il Celeste riapre anche la curva Sud e sugli spalti torna a vedersi un pubblico compatto e vicino alla squadra, proprio come ci si attendeva quando era stata presa la decisione di tornare a giocare nello storico impianto di via Oreto. Un elemento importante per accompagnare il percorso del Messina, impegnato a costruire sul terreno di gioco una stagione di vertice nonostante la situazione determinata dalle decisioni della giustizia sportiva.

Il sostegno dei tifosi rappresenta la cornice di una partita che i giallorossi affrontano con un obiettivo ben preciso: vincere e proseguire la propria marcia. Un concetto ribadito anche da Alfio Torrisi nella conferenza stampa della vigilia, quando il tecnico aveva indicato chiaramente il compito della squadra, chiamata a concentrarsi esclusivamente sui risultati e a continuare ad accumulare punti, senza lasciarsi condizionare dalle vicende esterne al campo.

Messina-Jonica 5-0, Sarao e Kragl indirizzano la partita nel primo tempo

Il Messina impiega appena dieci minuti per sbloccare il risultato. A firmare la prima rete della giornata è Sarao, che porta i giallorossi sull’1-0 al 10′ e indirizza subito la sfida a favore dei padroni di casa. Un avvio che permette alla formazione di Torrisi di mettere immediatamente la partita sui binari desiderati. Il raddoppio arriva al 35′ e porta la firma di Kragl. Il giocatore giallorosso realizza la rete del 2-0, consolidando il vantaggio del Messina prima dell’intervallo. La formazione peloritana chiude così la prima frazione avanti di due gol, costruendo le condizioni per gestire la ripresa e cercare di rendere ancora più ampio il risultato.

Bollino, Blondett e Zampa completano la goleada del Messina

Nella seconda parte dell’incontro il Messina continua ad andare a segno, trasformando il successo in una vera e propria goleada. Al 68′ arriva il terzo gol, realizzato da Bollino su calcio di rigore. La trasformazione dagli undici metri porta il punteggio sul 3-0 e amplia ulteriormente il divario tra le due squadre. Passano appena quattro minuti e i giallorossi trovano anche la quarta rete. Al 72′ è Blondett a iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, realizzando il gol del 4-0. La formazione di Torrisi continua così ad aumentare il vantaggio, confermando la propria efficacia offensiva. Il risultato definitivo viene fissato all’87′, quando Zampa realizza il quinto gol della giornata. Il suo centro completa il 5-0 con cui il Messina supera la Jonica e chiude una partita caratterizzata da cinque marcatori differenti: Sarao, Kragl, Bollino, Blondett e Zampa.

Risultati Eccellenza Girone B, 10ª Giornata

15 Novembre