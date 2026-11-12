Messina, droga e cellulari introdotti in carcere con droni e carcasse di piccioni: 36 arresti, agenti coinvolti e traffici gestiti dai clan | TUTTI I DETTAGLI

In data odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 36 persone.

I reati contestati concernono:

due ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti , operanti all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi, l’una composta da detenuti messinesi, connotata da aggravante mafiosa, l’altra da detenuti catanesi;

, operanti all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi, l’una composta da detenuti messinesi, connotata da aggravante mafiosa, l’altra da detenuti catanesi; entrambe le ipotesi di reato risultano aggravate dalla partecipazione di più di 10 associati;

due ipotesi di associazione per delinquere finalizzata all’ ingresso ed all’utilizzo abusivi di telefonini all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi, l’una composta da detenuti messinesi, l’altra da detenuti catanesi;

all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi, l’una composta da detenuti messinesi, l’altra da detenuti catanesi; plurimi delitti di trasporto, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti, aggravati dall’essere ingenti i quantitativi di cocaina e marijuana, nonché dall’essere stati commessi, i delitti, all’interno di un carcere;

plurimi delitti di introduzione e utilizzo abusivi di telefonini all’interno di un carcere;

intralcio alla giustizia;

plurimi delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ascrivibili ad agenti di polizia penitenziaria operanti all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi;

per un atto contrario ai doveri d’ufficio ascrivibili ad agenti di polizia penitenziaria operanti all’interno della Casa Circondariale di Messina Gazzi; violenza o minaccia a P.U.

I fatti per cui si procede riguardano, in prevalenza, l’arco temporale dall’agosto 2023 al giugno 2025, mentre, solo alcune ipotesi delittuose di corruzione e cessione di sostanze stupefacenti risalgono ad un periodo antecedente, 2020/2021, e vedono il coinvolgimento di un significativo numero di detenuti della Casa Circondariale di Messina “Gazzi”, all’interno della quale si ritiene essere stati operativi due gruppi criminali – individuati come “messinesi” e “catanesi”, in ragione della provenienza geocriminale dei rispettivi appartenenti – di cui avrebbero fatto parte anche alcuni detenuti contigui al clan “LO DUCA”, storicamente operante nel quartiere “Provinciale” di Messina.

I due gruppi criminali sarebbero stati dediti alla introduzione in carcere di telefonini cellulari, per consentire ai detenuti, che ne avevano ottenuto la disponibilità dietro pagamento di corrispettivo in denaro, di comunicare con l’esterno; nonché alla introduzione in carcere, con cadenza tendenzialmente settimanale, di quantitativi, prevalentemente, di cocaina e marijuana e, in misura minore, di hashish e crack, che venivano, poi, commercializzate e vendute, sulla base del criterio di massima provenienza geografica dei detenuti. E tutto ciò grazie alla condotta compiacente di alcuni agenti della polizia penitenziaria, i quali sarebbero stati remunerati con denaro ed altre utilità, fra le quali la disponibilità di droga.

Le indagini, delegate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina e al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Roma, sono state coordinate dalla DDA e dal gruppo interdipartimentale di questa Procura specializzato nelle investigazioni connesse ai recrudescenti comportamenti di introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all’interno di istituti penitenziari, rientranti nella competenza territoriale della medesima Procura.

Infatti, le investigazioni erano state avviate proprio a seguito dei molteplici sequestri di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari operati nella predetta struttura carceraria, da cui sono poi scaturite numerose attività tecniche (intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché riprese audio-video) eseguite anche all’interno dell’istituto di pena, a cui si sono poi aggiunti servizi di pedinamento, nonché accertamenti documentali e patrimoniali; il grave compendio indiziario, fondante l’ordinanza cautelare, si è nutrito, altresì, nella fase genetica dell’indagine, dell’apporto dichiarativo di alcuni detenuti della stessa Casa Circondariale di Messina Gazzi.

In particolare, gli indagati – la maggior parte dei quali ha agito durante la detenzione – avvalendosi anche della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza di alcuni di essi a sodalizi mafiosi, messinesi e catanesi, nonché assumendo atteggiamenti tipicamente mafiosi, avevano creato due distinti sistemi organizzati, attraverso i quali reperivano, dall’esterno, stupefacenti e cellulari, per poi smerciarli all’interno dell’istituto di pena. Talvolta, come disvelato dalle indagini, sono sorti anche contrasti per il controllo dei canali di approvvigionamento e delle “piazze di spaccio interne al carcere”, atteso che il gruppo dei “messinesi” rivendicava – con metodo mafioso – la primazia in ragione della ritenuta “competenza territoriale”, rispetto al gruppo dei catanesi, che, viceversa, operava fuori sede.

Tra l’altro, proprio la provenienza geografica è stato il fattore di coesione dei detenuti “messinesi”, al punto da far passare in secondo piano l’appartenenza di ciascuno di essi alla rispettiva consorteria di riferimento dell’area urbana di Messina.

Le modalità di introduzione di droga e telefonini in carcere

Le attività investigative hanno altresì disvelato svariate modalità di introduzione di droga e telefonini in carcere:

mediante i cd. “lanci” dall’esterno (in direzione delle aree comuni all’aperto) di materiali confezionati in involucri, palline da tennis o carcasse di colombe eviscerate ;

; in occasione di colloqui dei ristretti con i loro familiari;

avvalendosi della complicità dei detenuti autorizzati a fruire di permessi per uscire dall’istituto (cd. “permessanti”);

trasportando i plichi mediante droni pilotati dall’esterno dell’istituto ;

; attraverso la consegna di “pacchi” e corrispondenza, provenienti dall’esterno.

Inoltre, una volta fatti “entrare in carcere droga e telefonini”, le organizzazioni criminali si sarebbero avvalse della complicità dei detenuti impiegati nei servizi interni (cucina, magazzino, manutenzioni ordinarie), che approfittavano della loro maggiore libertà di movimento per nascondere e veicolare i materiali illeciti all’interno dei carrelli di servizio; in altre circostanze è emerso altresì che gli oggetti illecitamente introdotti in carcere venivano occultati in aree comuni, fra le quali financo la buca del bigliardino.

Il mercato della droga e dei cellulari all’interno del carcere

Inoltre, rispetto al mercato esterno degli stupefacenti, quello interno al carcere ha fatto registrare prezzi maggiorati: la cocaina veniva venduta tra i 150 e i 250 euro al grammo (con maggiorazioni superiori al 300%), mentre la marijuana oscillava tra i 50 e i 60 euro al grammo; invece, per quanto concerne i cellulari, venivano ceduti a prezzi tra i 250 e i 500 euro per i microtelefoni, nonché da 600 a 1.600 euro per gli smartphone.

È stato altresì accertato che il pagamento per l’acquisto della droga o per acquisire la disponibilità dei telefonini avveniva, all’interno del carcere, barattando oggetti personali come fedi nuziali e tabacchi o consegnando denaro ovvero ancora facendo pervenire generi alimentari e profumi di marca ai detenuti cedenti; ma, in prevalenza, il pagamento avveniva, all’esterno del carcere, facendo accreditare, da parte dei familiari dei detenuti acquirenti, le somme di denaro necessarie su carte prepagate riconducibili a familiari dei detenuti venditori. Ciò è stato possibile accertare attraverso accertamenti bancari incrociati con le attività tecniche.

Le condotte ipotizzate a carico di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria

In tale contesto si inquadrano anche le condotte ipotizzate a carico di alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria, all’epoca, in servizio nel carcere in argomento (di cui uno destinatario della misura cautelare e un altro invitato a rendere interrogatorio preventivo dinanzi al G.I.P. di Messina), i quali – in cambio di denaro e utilità varie e/o sostanze stupefacenti – agevolavano il gruppo dei “messinesi” nella introduzione di droga e telefonini, omettendo di effettuare i doverosi controlli; consegnando direttamente droga e telefonini ai detenuti; suggerendo anche espedienti per aggirare i controlli; nonché minacciando, talvolta, alcuni detenuti, affinché non riferissero all’Autorità Giudiziaria quanto stava accadendo all’interno dell’istituto penitenziario ovvero ritrattassero quanto avevano già riferito.

Tra l’altro, il sistematico utilizzo dei cellulari è risultato finalizzato non solo a coordinare l’approvvigionamento dall’esterno dei materiali illecitamente introdotti e ad alimentare un vero e proprio mercato interno tra detenuti; ma anche per interagire sui social network, nonché interloquire con emittenti radiofoniche locali per chiedere dediche musicali o salutare familiari.

La posizione dei 36 indagati

Dei 36 indagati raggiunti dalla misura cautelare in carcere:

27 sono già detenuti per altre cause in varie Case Circondariali del territorio nazionale;

sono già detenuti per altre cause in varie Case Circondariali del territorio nazionale; 2 sono già sottoposti agli arresti domiciliari (uno a Messina e uno a Catania);

sono già sottoposti agli arresti domiciliari (uno a Messina e uno a Catania); 2 sono affidati in prova ai servizi sociali (uno a Messina e uno presso una comunità terapeutica di Tirano – SO);

sono affidati in prova ai servizi sociali (uno a Messina e uno presso una comunità terapeutica di Tirano – SO); 5 sono liberi.

Inoltre, l’attività investigativa ha consentito di acquisire significativi elementi indiziari posti a base delle contestazioni per le quali si procede, poiché:

a. sono stati complessivamente:

documentati – all’interno del carcere – ca. 40 episodi delittuosi relativi alla detenzione, alla cessione, alla vendita e all’uso di sostanze stupefacenti e/o telefoni cellulari;

relativi alla detenzione, alla cessione, alla vendita e all’uso di sostanze stupefacenti e/o telefoni cellulari; sequestrati circa 25 grammi di varie sostanze stupefacenti (10 di hashish, 1 di cocaina, 9 di marijuana e 5 di crack) e 11 telefoni cellulari;

b. il giro d’affari rilevato in relazione allo smercio illecito di stupefacenti e cellulari all’interno del carcere – nel periodo oggetto di indagini – viene stimato pari a circa 13.000 euro complessivi.

La precisazione della Procura sulla presunzione di innocenza

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, nonché tenuto conto dell’interesse pubblico ad una chiara esposizione di fatti – che hanno suscitato notevole clamore mediatico oltre i confini del territorio messinese – sia pure nel doveroso riserbo di ulteriori elementi in ragione dell’attuale fase delle indagini preliminari, che ha una funzione preparatoria del processo. Si precisa altresì che gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese, davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi. Così come va precisato che la ordinanza cautelare, oggi eseguita, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione davanti ad organi giudicanti collegiali, che, nel contraddittorio fra le parti, potrebbero anche non condividere la decisione del GIP e disporre l’annullamento della misura stessa ovvero la sua sostituzione con altre misure meno afflittive”.

Si dispone l’annotazione nel registro di comodo interno delle comunicazioni istituzionali (O.S. n. n. 79/26) e la pubblicazione sul sito web della Procura di Messina.