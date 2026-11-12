Blitz antidroga a Messina, 36 misure cautelari in carcere: coinvolto anche il cantante neomelodico Niko Pandetta

Figura anche il noto cantante neomelodico e trapper Niko Pandetta tra i destinatari delle 36 misure cautelari in carcere eseguite questa mattina, giovedì 12 novembre 2026, dai Carabinieri a Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e altri reati contestati. Secondo quanto si legge su ANSA, tra le persone raggiunte dai provvedimenti cautelari compare anche Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, artista catanese conosciuto nel panorama della musica neomelodica e trap, autore, tra gli altri, dell’album “Malavita”.

Blitz antidroga a Messina, tra i destinatari delle misure anche Niko Pandetta

L’operazione condotta dai Carabinieri a Messina ha portato all’esecuzione di 36 provvedimenti cautelari in carcere nell’ambito di un’inchiesta che riguarda il traffico di droga. Tra i destinatari delle ordinanze, secondo le informazioni emerse, figura dunque anche il cantante neomelodico, già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti. Niko Pandetta è il nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello. Il suo nome era già emerso lo scorso giugno in un’altra indagine sul narcotraffico coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

Il precedente provvedimento della Dda di Catania

Nel giugno 2026, Pandetta era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. In quel procedimento l’accusa riguardava un presunto traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi. Un’inchiesta distinta rispetto all’operazione condotta questa mattina a Messina, nella quale il nome del cantante compare nuovamente tra i destinatari dei provvedimenti cautelari.

Niko Pandetta sta già scontando una condanna per droga ed evasione

Il cantante, arrestato a Milano nell’ottobre 2024, si trova già in carcere, dove sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione. La nuova ordinanza emessa nell’ambito dell’operazione antidroga a Messina si aggiunge dunque alle precedenti vicende giudiziarie dell’artista catanese. Per quanto riguarda il nuovo procedimento, le contestazioni oggetto delle misure cautelari dovranno essere valutate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.