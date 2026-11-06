Messina, caos sull’A20: code e disagi per la chiusura improvvisa del tratto tra Rometta e Villafranca

È il caos sull’autostrada A20 Messina-Palermo dopo la chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena in direzione Messina. Il provvedimento improvviso del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha causato chilometri di code, con centinaia di mezzi bloccati per ore già dallo svincolo di Milazzo e fino alla Statale 113, su cui è stato deviato il traffico. La chiusura d’urgenza è stata disposta dal Consorzio dopo l’avvio delle attività di cantiere per il ripristino strutturale del viadotto Fiorentino. Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 20.00 di lunedì 16 novembre 2026 ma i primi gravi disagi causano già malcontento e rabbia tra i cittadini.

Dimissioni Brocato: le accuse alla Regione per lo stop ai fondi per il risanamento

Nel frattempo l’ingegnere Massimo Brocato si è dimesso dal suo ruolo di componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) puntando il dito contro la Regione Siciliana per il mancato stanziamento dei fondi richiesti per il Piano di Risanamento 2026-2028. “Non si può chiedere a un Consiglio direttivo di assumersi la responsabilità di risanare un ente e, contemporaneamente, lasciare senza adeguato sostegno finanziario il percorso individuato per raggiungere tale obiettivo”, si legge nella lettera di dimissioni.