Autostrada A20 Messina-Palermo, chiusura immediata per lavori urgenti: il tratto bloccato e le date

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto la chiusura immediata al traffico della carreggiata in direzione Messina dell’autostradaA20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena. “Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che, con decorrenza immediata, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina“, si legge infatti nella nota ufficiale. Come spiegato dal Consorzio, “il provvedimento si è reso necessario con carattere d’urgenza, a seguito dell’avvio delle attività di cantiere sul viadotto Fiorentino (km 21+753), per effettuare immediati interventi localizzati di ripristino strutturale“.

L’avvio delle attività di cantiere ha dunque reso necessaria la sospensione della circolazione nel tratto interessato, con conseguenti modifiche alla viabilità per tutti gli automobilisti provenienti da Palermo e diretti verso Messina. Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 20.00 di lunedì 16 novembre 2026, e comunque fino all’effettiva ultimazione dei lavori.

Uscita obbligatoria a Rometta: il percorso alternativo sulla SS113

La chiusura del tratto interessato comporta importanti modifiche alla circolazione lungo la A20 in direzione Messina. Tutti i veicoli provenienti da Palermo dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada allo svincolo di Rometta e proseguire lungo la viabilità ordinaria, percorrendo la Strada Statale 113, prima di poter rientrare in autostrada attraverso lo svincolo di Villafranca Tirrena. Contestualmente sarà chiusa anche la rampa di ingresso dello svincolo di Rometta per i veicoli diretti verso Messina, che non potranno quindi accedere all’autostrada da quel punto fino al ripristino della normale circolazione.

Lavori urgenti sul viadotto Fiorentino: presidi per la sicurezza e i mezzi di soccorso

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto che “le imprese esecutrici dei lavori garantiranno la presenza di presidi continui per la gestione della viabilità in prossimità del cantiere, assicurando, in condizioni di sicurezza, il transito dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco“. Il Consorzio raccomanda inoltre a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare la segnaletica temporanea e attenersi alle indicazioni del personale presente lungo il percorso. L’invito è inoltre quello di programmare per tempo gli spostamenti, considerando la deviazione obbligatoria sulla SS113 e la possibilità che la chiusura venga mantenuta fino al completamento degli interventi strutturali.