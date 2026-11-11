Messina, allarmi bomba in diverse scuole: Basile rassicura le famiglie e mette in guardia dalle false notizie sulle chiusure

“Massima attenzione a Messina per le segnalazioni di allarmi bomba che stanno interessando diversi istituti scolastici della città”. Sulla situazione interviene il sindaco Federico Basile, che invita “le famiglie e la cittadinanza a mantenere la calma, seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e non diffondere notizie prive di conferme, soprattutto in merito a presunte chiusure delle scuole. Le autorità competenti sono impegnate negli accertamenti necessari per verificare la natura delle segnalazioni e garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, al momento non emergono elementi che facciano ritenere sussistente un pericolo concreto, ma ogni segnalazione continua a essere valutata con la massima attenzione”.

Allarmi bomba nelle scuole di Messina, Basile: “la sicurezza viene prima di tutto”

Il sindaco sottolinea la serietà della situazione e conferma che l’Amministrazione comunale mantiene un contatto costante con le autorità incaricate delle verifiche. “Le segnalazioni di allarmi bomba che stanno interessando diversi istituti scolastici richiedono la massima attenzione e non possono essere in alcun modo sottovalutate. La sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie viene prima di tutto. Per questo siamo in costante contatto con le autorità competenti, che stanno svolgendo tutte le verifiche necessarie per accertare la natura delle segnalazioni e garantire la sicurezza. Al momento, sulla base degli accertamenti effettuati, non emergono elementi che facciano ritenere sussistente un pericolo concreto. Questo non significa abbassare la guardia: ogni segnalazione viene affrontata con la dovuta serietà e attenzione”, evidenza Basile.

Presunte chiusure delle scuole, l’avvertimento del sindaco sui messaggi WhatsApp

Un altro aspetto sul quale Basile richiama l’attenzione riguarda la possibile diffusione di messaggi non verificati sui social e nelle chat WhatsApp, relativi a presunti provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici. Il sindaco invita i cittadini a non considerare attendibili comunicazioni che non provengano dai canali istituzionali, per evitare di alimentare preoccupazioni tra le famiglie. “Voglio però rivolgere un invito preciso alle famiglie e a tutta la cittadinanza. In queste ore potrebbero circolare su WhatsApp e sui social messaggi che annunciano presunte chiusure delle scuole. Vi invito a non dare credito a notizie prive di riscontri ufficiali e a non contribuire, anche involontariamente, alla diffusione di informazioni che rischiano di generare ulteriore preoccupazione”, puntualizza Basile.

Scuole chiuse a Messina? Basile: “eventuali provvedimenti saranno comunicati dal Comune”

Il primo cittadino chiarisce anche le modalità con cui saranno rese note eventuali decisioni relative alla sospensione delle attività scolastiche. “Qualsiasi eventuale provvedimento di chiusura delle scuole sarà comunicato tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Messina. Continueremo a seguire ogni aggiornamento in stretto raccordo con le autorità preposte”, conclude Basile.