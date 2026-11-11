Messina, allarme bomba nelle scuole: evacuati gli studenti di Cannizzaro-Galatti e Paino-Gravitelli, paura anche in provincia

L’allarme bomba nelle scuole arriva anche a Messina e provincia, dove questa mattina, mercoledì 11 novembre, sono scattate le procedure di sicurezza in diversi istituti scolastici. Le minacce, diffuse attraverso messaggi di posta elettronica che segnalavano la presunta presenza di ordigni esplosivi, hanno determinato l’evacuazione precauzionale degli studenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di ragazzi, insegnanti e personale scolastico.

Allarme bomba a Messina: evacuati Cannizzaro-Galatti e Paino-Gravitelli

Nel capoluogo peloritano l’emergenza ha coinvolto tutti i plessi degli Istituti comprensivi Cannizzaro-Galatti e Paino-Gravitelli. Le rispettive dirigenze scolastiche hanno disposto l’uscita degli studenti dagli edifici, attivando le misure di prevenzione previste in queste circostanze. Le evacuazioni sono state effettuate per consentire gli accertamenti necessari dopo le segnalazioni ricevute.

Allarme bomba anche in provincia di Messina: coinvolto il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando

La situazione ha interessato anche la provincia di Messina. Tra le scuole coinvolte figura il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, raggiunto dall’ondata di allarmi che sta interessando numerosi istituti italiani. Le segnalazioni fanno riferimento alla presunta presenza di ordigni azionabili a distanza, ma al momento non risultano conferme dell’esistenza di esplosivi negli edifici interessati. L’attenzione resta concentrata sulle verifiche di sicurezza e sull’accertamento della provenienza delle email minatorie.