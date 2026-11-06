Messina, al via la seconda fase del Censimento permanente con la raccolta delle mancate risposte

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 della città di Messina iniziato lo scorso 5 ottobre prosegue con la seconda fase delle attività di rilevazione. Il Comune di Messina, infatti, ha reso noto oggi 6 novembre che a partire dal prossimo 12 novembre prenderà avvio il recupero delle mancate risposte. L’attività, che coinvolgerà le famiglie incluse nel campione censuario che non hanno compilato il questionario o lo hanno compilato in modo parziale, durerà fino al 23 dicembre. A condurla saranno i rilevatori incaricati dall’ISTAT con apposito tesserino di riconoscimento che contatteranno le famiglie coinvolte per completare le interviste sul territorio.

“Il Comune di Messina informa che, nell’ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, a partire dal 12 novembre prenderà avvio la seconda fase delle attività di rilevazione, dedicata al recupero delle mancate risposte. Da oggi, 6 novembre, le famiglie incluse nel campione censuario che non hanno ancora compilato il questionario, oppure lo hanno compilato solo parzialmente, saranno coinvolte nelle attività di recupero attraverso l’assegnazione ai rilevatori incaricati dall’ISTAT“, si legge nella nota di Palazzo Zanca.

“Dal 12 novembre al 23 dicembre 2026, i rilevatori effettueranno le interviste sul territorio, contattando le famiglie che risultano ancora non rispondenti o parzialmente rispondenti, con l’obiettivo di completare la raccolta delle informazioni previste dal Censimento. Il Comune invita le famiglie interessate a collaborare con gli incaricati, fornendo le informazioni richieste e contribuendo così alla regolare conclusione delle operazioni censuarie“, prosegue. “Si ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie selezionate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tutte le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I rilevatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Si raccomanda pertanto ai cittadini di verificarne l’identità prima di fornire le informazioni richieste“.

La nota del Comune riporta le informazioni utili per le famiglie coinvolte: “le famiglie possono verificare il proprio inserimento nel campione attraverso tre canali ufficiali: PEC personale, l’ISTAT ha trasmesso una comunicazione ufficiale alle caselle PEC dei cittadini selezionati; App IO, le famiglie incluse nel campione hanno ricevuto una notifica ufficiale da parte dell’ISTAT; Numero Unico ISTAT 1510:, è possibile chiamare il numero dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21, per verificare l’eventuale selezione. Le famiglie che rientrano nel campione possono compilare il questionario anche senza attendere la ricezione della lettera cartacea, accedendo al portale ufficiale ISTAT e autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE): https://raccoltadati.istat.it/questionario. Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Messina: Telefono: 090 7722113 – 342 5462813 oppure attraverso E-mail: statistica@comune.messina.it”

“La collaborazione delle famiglie è fondamentale per garantire la completezza e la qualità dei dati censuari, strumenti indispensabili per conoscere le caratteristiche della popolazione e supportare una programmazione sempre più efficace dei servizi sul territorio“, conclude la nota.