Messina, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: al via la nuova rilevazione Istat

A partire da lunedì 5 ottobre 2026 prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, promosso dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), che quest’anno coinvolgerà 2.529 Comuni italiani e circa un milione di famiglie. Anche il Comune di Messina è coinvolto nelle attività della rilevazione, che consente di raccogliere e aggiornare informazioni fondamentali sulla popolazione, sulle famiglie e sulle caratteristiche delle abitazioni, contribuendo a restituire un quadro sempre più preciso e aggiornato del Paese e dei territori. Il Censimento permanente, a differenza del tradizionale censimento decennale, si svolge annualmente attraverso il coinvolgimento di un campione di Comuni e di famiglie. La partecipazione delle persone selezionate rappresenta, pertanto, un importante contributo alla qualità delle informazioni statistiche ufficiali utilizzate per conoscere il territorio e supportare le istituzioni nelle attività di programmazione e nelle decisioni di interesse pubblico.

Il Comune di Messina invita le famiglie che riceveranno la comunicazione da parte di Istat a partecipare alla rilevazione, fornendo le informazioni richieste secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. Per accompagnare cittadini e amministrazioni nelle attività di comunicazione, Istat ha inoltre predisposto un Digital kit con materiali informativi e contenuti personalizzabili, disponibili sul sito istituzionale dell’Istituto. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a comunicacensimenti@istat.it. La partecipazione al Censimento rappresenta un contributo concreto alla conoscenza della realtà demografica e abitativa del territorio: ogni risposta contribuisce a costruire dati più accurati e utili per il futuro della comunità.