Messina, abbonamenti ATM gratis per i disabili. Gioveni contesta Basile: “un po’ di rossore no?”

Scoppia la polemica politica a Messina dopo l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento che prevede abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico urbano per le persone con disabilità. Una misura destinata a favorire l’autonomia e la mobilità dei cittadini, ma che ha provocato la dura reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che rivendica di aver presentato la proposta e contesta al sindaco Federico Basile di non avergliene riconosciuto il merito. La Giunta ha approvato oggi, giovedì 5 novembre, la delibera n. 777, contenente l’atto di indirizzo per l’attivazione degli abbonamenti gratuiti al servizio di trasporto pubblico locale urbano gestito da ATM Messina S.p.A.. Il provvedimento riguarda i cittadini residenti nel Comune di Messina in possesso della Carta Europea della Disabilità, conosciuta come Disability Card.

Messina, 100mila euro per gli abbonamenti gratuiti ATM alle persone con disabilità

La delibera prevede uno stanziamento di 100mila euro a valere sul Bilancio di previsione 2026, con l’obiettivo di consentire ai beneficiari di utilizzare gratuitamente il servizio di trasporto pubblico urbano. L’iniziativa punta a eliminare anche gli ostacoli economici che possono limitare gli spostamenti delle persone con disabilità, favorendo l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita cittadina. Il sindaco Federico Basile sottolinea il valore sociale della misura, inserendola nel percorso dell’Amministrazione per rendere Messina più accessibile.

“Garantire il diritto alla mobilità significa rendere la nostra città sempre più accessibile e attenta alle esigenze di tutti. Con questo provvedimento destiniamo 100 mila euro per consentire ai cittadini residenti in possesso della Disability Card di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico urbano. È una misura che si inserisce nel percorso intrapreso dalla nostra Amministrazione per abbattere le barriere, non soltanto fisiche ma anche economiche, che possono limitare l’autonomia delle persone con disabilità. Vogliamo che il trasporto pubblico sia uno strumento concreto di inclusione e partecipazione alla vita della città”, dichiara Basile.

Calafiore: “più autonomia per le persone con disabilità e le loro famiglie”

Sull’approvazione del provvedimento interviene anche l’assessore comunale alle Politiche Sociali e alla Salute, Alessandra Calafiore, che evidenzia l’importanza di garantire maggiori opportunità di spostamento alle persone con disabilità. “L’accesso gratuito al trasporto pubblico rappresenta un importante intervento a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La possibilità di spostarsi autonomamente, raggiungere i servizi, i luoghi di cura, di lavoro e di socializzazione è un elemento fondamentale per garantire pari opportunità e qualità della vita”, afferma l’assessore. “Attraverso questo provvedimento intendiamo favorire una maggiore autonomia personale e rendere effettivo il diritto alla mobilità. Gli uffici competenti lavoreranno in sinergia con ATM Messina per definire le modalità operative di rilascio degli abbonamenti gratuiti, assicurando procedure chiare e accessibili ai beneficiari”, aggiunge Calafiore.

Quando saranno disponibili gli abbonamenti gratuiti ATM?

Con l’approvazione della delibera viene avviato il percorso amministrativo necessario per rendere operativa la misura. Gli uffici comunali competenti, in collaborazione con ATM Messina e in raccordo con la piattaforma digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno definire i criteri applicativi e le procedure per richiedere e ottenere gli abbonamenti gratuiti. Le modalità operative saranno successivamente comunicate ai cittadini interessati. Al momento, dunque, è stato approvato l’atto di indirizzo, mentre restano da definire le procedure per il rilascio degli abbonamenti. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’inclusione, all’accessibilità e alla partecipazione alla vita della comunità.

Scoppia la polemica, Gioveni contro Basile: “ma vi viene così difficile raccontare la verità?”

Durissima la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che contesta al sindaco Federico Basile di non aver riconosciuto pubblicamente il suo ruolo nella proposta per il trasporto pubblico gratuito destinato alle persone con disabilità. “Sindaco Basile! Ma proprio non ti riesce, vero? Ma vi viene così difficile raccontare la verità?”, scrive Gioveni, accusando l’Amministrazione di non aver dato il giusto riconoscimento a chi aveva avanzato l’iniziativa. Il consigliere torna quindi sull’approvazione del provvedimento, criticando i toni e le modalità con cui la Giunta ha comunicato la decisione: “Approvato l’atto per il trasporto gratuito rivolto alle persone con disabilità! Ma ascoltate i dettagli e fatevi un’idea dell’educazione politica che ha questa Amministrazione! Autru chi accordu! Ma un po’ di rossore no?”. Al centro della polemica c’è la paternità della proposta, che Gioveni rivendica apertamente. Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Basile avrebbe dovuto riconoscere il contributo dell’opposizione anziché presentare il provvedimento senza citarne il promotore. “Avrebbe dovuto dare merito a chi ha presentato la proposta, ossia il sottoscritto”, afferma il consigliere.

Trasporto gratuito per i disabili, la misura approvata e lo scontro politico sulla paternità della proposta

La polemica si concentra dunque sulla paternità politica dell’iniziativa. Da una parte l’Amministrazione Basile presenta l’approvazione della delibera come un intervento concreto per migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico; dall’altra Gioveni rivendica di essere stato il promotore della proposta e lamenta il mancato riconoscimento del proprio contributo. Il contrasto riguarda quindi non il contenuto della misura, che introduce un sostegno alla mobilità delle persone con disabilità, ma il modo in cui è stata comunicata e il riconoscimento del percorso politico che, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, avrebbe portato alla sua approvazione. Intanto, per i cittadini messinesi in possesso della Disability Card, il provvedimento rappresenta il primo passaggio verso la possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico urbano.