Messina, trasporto pubblico gratuito per molti cittadini con disabilità: Gioveni annuncia la svolta sui mezzi ATM

Novità importanti a Messina per il trasporto pubblico delle persone con disabilità. Molti cittadini potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi dell’ATM grazie a un’iniziativa per la quale è stata prevista una copertura finanziaria di 100mila euro. Ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, che rende nota la risposta del sindaco a una sua interrogazione relativa alle risorse destinate al servizio. La misura, sostenuta da tempo dal consigliere comunale, punta ad agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità attraverso la gratuità del trasporto pubblico. Secondo quanto riferito da Gioveni, gli uffici comunali sono già impegnati nella predisposizione del bando necessario per dare attuazione all’iniziativa.

Messina, 100mila euro per il trasporto gratuito delle persone con disabilità

Al centro della vicenda c’è un emendamento al bilancio da 100mila euro presentato da Libero Gioveni con l’obiettivo di garantire la copertura finanziaria del servizio. Il consigliere aveva chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale attraverso un’interrogazione, ricevendo adesso un riscontro dal primo cittadino. La risposta del sindaco rappresenta, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, un passo avanti verso la concreta realizzazione di una misura attesa da tempo. Resta ora da completare l’iter amministrativo attraverso la pubblicazione del bando, che dovrà definire le modalità di accesso al beneficio.

Gioveni: “una battaglia di civiltà che finalmente sta ottenendo riscontro”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per gli sviluppi dell’iniziativa, sottolineando come il tema della mobilità gratuita per le persone con disabilità rappresenti una questione sulla quale è impegnato da diversi anni. “Molti cittadini con disabilità viaggeranno gratis sui mezzi Atm. Il sindaco ha risposto alla mia interrogazione sulle 100.000 euro del mio emendamento al bilancio che doveva servire per la copertura finanziaria del servizio. Gli uffici stanno lavorando per il bando. È una battaglia di civiltà che conduco da molti anni e che finalmente sta ottenendo il suo riscontro”. Le parole di Gioveni evidenziano l’importanza attribuita all’iniziativa, che mira a rendere il trasporto pubblico messinese più accessibile alle persone con disabilità, riducendo i costi degli spostamenti per i cittadini che potranno beneficiare della misura.

Trasporto gratuito ATM, si attende il bando per l’accesso al beneficio

Il prossimo passaggio sarà la predisposizione del bando per il trasporto gratuito sui mezzi ATM, sul quale, secondo quanto comunicato da Gioveni, gli uffici stanno già lavorando. Non sono stati ancora indicati i tempi di pubblicazione né i requisiti specifici che consentiranno ai cittadini con disabilità di accedere al servizio. L’iniziativa si inserisce nel tema dell’accessibilità e del diritto alla mobilità a Messina, con l’obiettivo di favorire gli spostamenti e la partecipazione alla vita cittadina delle persone con disabilità. La risposta del sindaco all’interrogazione rappresenta un avanzamento dell’iter, mentre per l’effettiva attivazione della gratuità sarà necessario attendere i successivi provvedimenti amministrativi.