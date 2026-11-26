Centocinquant’anni di storia, ricerca scientifica e conoscenza del territorio, ma soprattutto una nuova prospettiva per il futuro di Messina e dell’intera area dello Stretto. Oggi, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina ospita la giornata celebrativa per il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, un appuntamento dedicato alla memoria scientifica della città e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile del territorio. Le celebrazioni rappresentano un’occasione di confronto tra istituzioni, università, enti di ricerca, rappresentanti del mondo produttivo e della Protezione Civile, chiamati a riflettere sul patrimonio scientifico dell’Osservatorio e sulle possibilità di rafforzarne il ruolo attraverso una strategia condivisa.

Messina, le celebrazioni per i 150 anni dell’Osservatorio e la Medaglia del Presidente della Repubblica

La giornata si è aperta con una sessione commemorativa dedicata alla fondazione dell’Osservatorio, alla sua evoluzione storica e al contributo fornito nel corso degli anni alla città di Messina e all’area dello Stretto, moderata dal professor Salvatore Magazù. Il programma ha pevisto l’intervento della rettrice dell’Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari, e la cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica. Tra gli interventi previsti figurano quelli del colonnello pilota Paolo Castelli, comandante del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella, del presidente del CNR Andrea Lenzi, del segretario generale della Camera di Commercio Paola Sabella, della dirigente scolastica dell’ex Istituto Nautico Maria Rosaria Sgrò, di Beatrice Briguglio del GAL Taormina Peloritani e di Giovanni Pioggia del CNR-IRIB di Messina.

Magazù: “la collaborazione tra istituzioni per costruire il futuro dell’Osservatorio

Nel corso della giornata celebrativa, il professor Salvatore Magazù ha richiamato l’attenzione “sull’importanza delle collaborazioni istituzionali sviluppate nel corso degli anni attorno alle attività dell’Osservatorio e alle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia. Comune, Università, CNR, Aeronautica Militare e INGV hanno contribuito attraverso un percorso condiviso che ha prodotto pubblicazioni scientifiche, borse di studio e dottorati di ricerca. Un patrimonio di esperienze e competenze che rappresenta una base sulla quale costruire ulteriori iniziative, anche alla luce dell’interesse manifestato dall’Aeronautica per la promozione di nuove attività comuni. Uno dei temi centrali riguarda il consolidamento dei due osservatori, oggi separati ma originariamente nati insieme. Secondo Magazù, il raggiungimento di questo obiettivo richiede una concertazione tra più enti, poiché la gestione e la valorizzazione dell’Osservatorio non possono essere affidate a una sola istituzione. Le attività di ricerca, documentazione scientifica e divulgazione dovranno accompagnare questo percorso, favorendo il raggiungimento di una soluzione condivisa e il rafforzamento del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti”.

Un patrimonio scientifico da trasmettere alle nuove generazioni

Particolare attenzione è stata riservata anche al coinvolgimento degli studenti e alle opportunità formative che possono derivare dalle attività dell’Osservatorio. Il professor Magazù ha rivolto un ringraziamento “all’Istituto Nautico, che inizialmente ha ospitato l’Osservatorio, per il supporto offerto. Agli studenti è stato rivolto l’invito a partecipare alle future iniziative, entrando in contatto con le università e gli istituti di ricerca. La presenza sul territorio messinese di strutture del CNR, dell’INGV e di altri enti scientifici rappresenta infatti un’opportunità per favorire percorsi di formazione e prospettive professionali per le giovani generazioni. La valorizzazione dell’Osservatorio passa dunque anche attraverso la capacità di avvicinare i giovani alla ricerca, promuovendo la conoscenza delle attività scientifiche svolte sul territorio e favorendo nuove occasioni di collaborazione tra il mondo scolastico e quello universitario”.

L’Osservatorio come presidio di innovazione per la sicurezza del territorio

Successivamente si è svolta la seconda sessione della giornata celebrativa, dedicata al ruolo dell’Osservatorio quale presidio e nodo di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza del territorio, moderata dal professor Antonio Teramo. Il programma ha compreso gli interventi del professor Antonio Felice Uricchio dell’Agenzia AVEPRO, di Graziano Ferrari dell’INGV, del dirigente della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina, del presidente di EUCENTRE Rui Pinho, del direttore del CNR-GEO Massimiliano Moscatelli, dell’amministratore delegato di WESII srl Mauro Migliazzi, di Mario Rosati di E4 Computer Engineering e dello stesso Antonio Teramo, presidente di HENSE SCHOOL. Al centro del confronto c’è stata la prospettiva di costruire un sistema nel quale la ricerca scientifica, la formazione, le tecnologie e le competenze istituzionali possano concorrere alla prevenzione dei rischi e alla tutela delle comunità.

Teramo: “la sicurezza del territorio come presupposto dello sviluppo sostenibile”

Il professor Antonio Teramo ha delineato la prospettiva “di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza territoriale, fondato sulla collaborazione tra università, centri di ricerca, scuole, sistema produttivo, Camera di Commercio, Comuni, Prefettura, Protezione Civile e sistemi informativi. In questa visione, la sicurezza del territorio rappresenta un presupposto fondamentale dello sviluppo sostenibile. Ciascun soggetto è chiamato a contribuire attraverso le proprie competenze, dalla formazione alla ricerca, dal trasferimento tecnologico alla pianificazione, fino alle attività di comunicazione, allerta e coinvolgimento delle imprese e della collettività. L’Osservatorio può assumere il ruolo di un nodo abilitante all’interno di questa rete, mettendo a disposizione dati, conoscenze e competenze scientifiche. Non un centro di comando, dunque, ma una struttura capace di favorire la circolazione delle informazioni e il coordinamento tra i diversi attori del territorio. La conoscenza dei rischi dovrebbe alimentare un processo circolare, nel quale ricerca, formazione, istituzioni, imprese e comunità possano interagire, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni e strumenti tecnologici”.

Il progetto Dioniso e le nuove tecnologie per conoscere tempestivamente i danni agli edifici

Tra gli esempi richiamati dal professor Teramo figura il progetto Dioniso, attraverso il quale sono stati sperimentati dispositivi in grado di individuare quasi in tempo reale edifici lesionati, danneggiati o crollati e di stimare il numero delle persone coinvolte. La disponibilità tempestiva di informazioni sui danni rappresenta un elemento importante per alimentare il ciclo della conoscenza del rischio e favorire lo sviluppo di ulteriori soluzioni tecnologiche. La ricerca, tuttavia, non deve limitarsi esclusivamente all’individuazione delle fragilità. Secondo la prospettiva illustrata da Teramo, “occorre considerare anche i punti di forza del territorio, il suo capitale e le sue vocazioni culturali, sociali, economiche e turistiche”.

Oltre i confini comunali: una strategia condivisa per la sicurezza e lo sviluppo dello Stretto

Un altro elemento centrale dell’intervento del professor Teramo riguarda la necessità di superare una concezione dello sviluppo sostenibile circoscritta ai singoli confini amministrativi. “La sicurezza territoriale richiede infatti relazioni tra Comuni, istituzioni, operatori economici e soggetti sociali. Nessun ente, autonomamente, può attuare una politica efficace in questo ambito senza il contributo degli altri attori coinvolti. Da qui la necessità di passare da una governance gerarchica a una governance partecipativa e condivisa, capace di valorizzare le competenze e le peculiarità dei diversi territori. In questa prospettiva, realtà di eccellenza come Taormina possono rappresentare un elemento trainante anche per territori caratterizzati da maggiori difficoltà. Tra le criticità da affrontare figurano, tuttavia, la scarsa coesione sociale e la resistenza alle dinamiche di collaborazione intercomunale”, evidenzia. L’obiettivo indicato dal professor Teramo è quello “di rendere operativo l’ecosistema dell’innovazione entro un orizzonte temporale di circa 36 mesi, attraverso un percorso fondato sulla partecipazione e sulla condivisione delle conoscenze”.

La visita all’Osservatorio tra strumenti meteorologici e sismici

A conclusione delle sessioni celebrative è prevista una visita guidata dell’Osservatorio, accompagnata dall’esposizione di strumenti meteorologici e sismici. Un momento dedicato alla conoscenza del patrimonio scientifico che accompagna la storia dell’Osservatorio e che consente di ripercorrere l’evoluzione delle attività di osservazione e studio dei fenomeni naturali. Il 150° anniversario rappresenta così non soltanto un’occasione per celebrare il passato, ma anche un momento di riflessione sulle prospettive future della ricerca scientifica a Messina.