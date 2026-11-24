Dalla conoscenza dei rischi naturali alla resilienza del territorio, dalle nuove frontiere della ricerca scientifica al ruolo dell’informazione nella diffusione della cultura della prevenzione. Sono questi i temi al centro della seconda giornata seminariale organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina (1876-2026), promosse attraverso la collaborazione tra Università degli Studi di Messina, CISFA, CNR-IRIB e Comune di Messina. La giornata inaugurale di ieri ospitata nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, ha aperto il ciclo delle giornate seminariali “La Ricerca incontra la Collettività”, mettendo al centro il rapporto tra conoscenza scientifica, formazione e territorio. Particolare attenzione è stata dedicata all’educazione alla sicurezza e alla formazione scolastica e universitaria come presidio del territorio, attraverso il confronto tra rappresentanti del mondo accademico, scientifico e delle istituzioni. Un primo momento di approfondimento che ha ribadito il valore della conoscenza e della consapevolezza nella costruzione di comunità maggiormente preparate ad affrontare i rischi e le trasformazioni del territorio. Il programma è proseguito oggi, martedì 24 novembre, a Palazzo Zanca, con una seconda giornata dedicata alla conoscenza del rischio, alla resilienza dei territori e al ruolo della comunicazione, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari, ricercatori, esponenti del mondo imprenditoriale e professionisti dell’informazione.

Dalla conoscenza del rischio alla resilienza dei territori: il ruolo del GAL Taormina Peloritani

Ad aprire i lavori della mattinata è stato il confronto sul tema “Dalla conoscenza del rischio alla resilienza dei territori: il ruolo del GAL Taormina Peloritani nello sviluppo locale sostenibile”, moderato dal professore Salvatore Magazù, con gli interventi di Gabriele Arcovito, presidente del GAL Taormina Peloritani, e Beatrice Briguglio, rappresentante del GAL Taormina Peloritani. Il successivo approfondimento, previsto alle ore 10.30 e moderato dal professore Antonio Teramo, è stato dedicato alle problematiche meteoclimatiche e sismiche dell’Area dello Stretto di Messina e ai servizi forniti dalla ricerca e dalle istituzioni.

Alla sessione hanno partecipato il professore Salvatore Magazù dell’Università di Messina, il professore Rui Pinho, presidente di EUCENTRE, la professoressa Barbara Orecchio dell’Università di Messina, Massimiliano Moscatelli, direttore CNR-GEO, Mauro Migliazzi, amministratore delegato di WESII srl, e Mario Rosati di E4 Computer Engineering. Al centro del confronto, il contributo della ricerca scientifica e della collaborazione tra istituzioni e realtà imprenditoriali alla conoscenza dei fenomeni naturali e alla costruzione di strategie condivise per la tutela del territorio.

Magazù: “fondamentale la sinergia tra enti e istituzioni”

A tracciare un bilancio delle prime due giornate seminariali è stato il professore Salvatore Magazù, che ha sottolineato l’ampia partecipazione registrata durante l’appuntamento inaugurale e l’importanza di una collaborazione tra tutte le realtà impegnate nella ricerca, nella prevenzione e nella sicurezza del territorio. “È stata una giornata entusiasmante, dopo quella di ieri che ha visto una partecipazione assolutamente massiccia, con più di 500 presenze. Oggi abbiamo affrontato gli aspetti tecnici connessi con il rischio proprio di questo comprensorio territoriale. Abbiamo avuto i massimi esperti e approfondito gli ultimi risultati della ricerca. È emerso che soltanto la sinergia tra enti e istituzioni differenti, quindi non solo enti di ricerca, ma anche il Comune di Messina, che tanto si spende in termini di protezione e prevenzione, può dare risultati eccezionali. Occorre, quindi, un impegno non individuale, ma collettivo. L’altro elemento di spicco della mattinata è stato quello della comunicazione. Abbiamo avuto giornalisti che hanno affrontato il problema di come il rischio debba essere comunicato. A fronte delle tante specializzazioni, abbiamo un giornalismo economico, politico e anche scientifico. È emerso che l’operatore giornalistico dovrebbe essere un divulgatore transdisciplinare, capace di andare oltre le singole discipline e di farsi portavoce di una comunicazione che gioca un ruolo essenziale per ogni società e per la nostra in particolare”.

Eventi climatici estremi: l’Università di Messina capofila di un progetto internazionale

Tra gli approfondimenti scientifici della mattinata figura la presentazione del progetto Sesto, recentemente finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta, che vede l’Università degli Studi di Messina come capofila. A illustrarne caratteristiche e obiettivi è stata la professoressa Barbara Orecchio, che ha spiegato come l’impiego dei segnali sismici e delle metodologie sismologiche possa contribuire allo studio degli eventi climatici estremi, attraverso una rete transfrontaliera che coinvolge università, centri di ricerca e istituzioni impegnate nella protezione civile.

“Il progetto Sesto è stato recentemente finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta e vede l’Università di Messina come capofila. L’obiettivo è quello di creare una rete transfrontaliera che sfrutti i segnali sismici e le metodologie sismologiche per studiare gli eventi climatici estremi, partendo dal fatto che la pioggia genera vibrazioni nel suolo che possono essere misurate dagli strumenti sismici e che anche i temporali possono essere ascoltati attraverso gli infrasuoni. È un progetto appena finanziato, che avrà una durata di 30 mesi. Abbiamo come partner l’Università di Malta, le Università siciliane di Catania e Palermo e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tra i partner associati figurano il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana, la Protezione Civile maltese e i Comuni di Modica e Roccalumera, che ci forniranno un riscontro su come i prodotti dell’analisi scientifica possano essere tradotti in risultati operativi o comunque utilizzabili in ambito operativo, con ricadute concrete sulla tutela del territorio. È un progetto che affronta il problema degli eventi catastrofici in un contesto transfrontaliero, perché è in questa prospettiva che devono essere analizzati i rischi naturali. Si tratta di un approccio ormai consolidato: è chiaro che i rischi naturali non conoscono confini. L’Università di Messina ha sposato questa filosofia anche nell’ambito della didattica. Il corso magistrale in Scienze Geofisiche, per esempio, è stato volutamente istituito in lingua inglese, proprio perché guardiamo a queste problematiche in un contesto internazionale, in una prospettiva più ampia”, sottolinea Orecchio.

Teramo: “una rete territoriale e un ecosistema dell’innovazione con sede all’Osservatorio”

La costruzione di una rete territoriale stabile, capace di coinvolgere enti locali, università, imprese, centri di ricerca e cittadini, è stata al centro dell’intervento del professore Antonio Teramo. Una proposta che individua nell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico un possibile punto di riferimento per il monitoraggio, il coordinamento e lo sviluppo di iniziative condivise nell’ambito della prevenzione dei rischi naturali. “La sicurezza e l’innovazione non possono essere gestite da un singolo Comune, ma richiedono la costruzione di una rete territoriale che coinvolga enti locali, università, imprese, centri di ricerca e cittadini. È necessario superare un modello di governance esclusivamente gerarchico, puntando su una gestione condivisa e partecipativa. In questo contesto, l’Osservatorio dovrebbe assumere il ruolo di monitoraggio della rete, mettendosi al servizio del territorio e favorendo il dialogo tra tutti gli attori coinvolti. Occorre, inoltre, coinvolgere maggiormente i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni nelle decisioni riguardanti la sicurezza del territorio”, sottolinea.

La proposta è quella di creare un ecosistema dell’innovazione che abbia la propria sede operativa presso l’Osservatorio. Il coinvolgimento di esperti e strutture di ricerca, come il CNR, potrebbe accelerare l’applicazione dei risultati scientifici. Fondamentale è anche il contributo del settore della logistica e delle imprese, affinché la ricerca possa tradursi in valore pubblico. È necessario strutturare questa collaborazione attraverso protocolli e modalità operative condivise, evitando iniziative isolate. In questo percorso i cittadini non devono essere considerati soggetti passivi, ma parte attiva nella definizione delle soluzioni. L’università e il mondo scientifico devono avvicinarsi maggiormente al territorio, traducendo gli studi in indicazioni utili anche per gli interventi quotidiani. La particolare vulnerabilità sismica della nostra area rende prioritario costruire una politica stabile di prevenzione e sicurezza, facendo tesoro anche dell’esperienza storica del terremoto del 1908 per rafforzare la consapevolezza e la preparazione della comunità”, evidenzia.

Un altro aspetto riguarda l’integrazione dei dati tecnici con le mappe satellitari, per verificare l’entità del riscaldamento e confrontarla con le conoscenze disponibili sui sistemi di riscaldamento. In questa prospettiva, sarà recuperato e aggiornato un lavoro già presentato alla NASA, integrando i dati di contesto e verificandone l’affidabilità. Per quanto riguarda il rischio sismico, la proposta è quella di raccogliere e organizzare i dati relativi ai terremoti, considerando il numero degli eventi, la lunghezza e la profondità delle faglie, i valori osservati e i tempi di ricorrenza. L’obiettivo è costruire una base storica che consenta di delineare possibili scenari futuri. Deve essere un progetto che coinvolga l’intera collettività e che non si limiti a un’attività interna. Le soluzioni devono nascere dal confronto tra università, imprese, centri di ricerca, ordini professionali e organizzazioni non governative. È necessario individuare competenze e figure professionali adeguatamente formate e costantemente aggiornate. Altrettanto importante è la comunicazione: le informazioni devono essere trasmesse attraverso un linguaggio semplice e comprensibile, affinché possano essere accessibili anche ai non esperti e agli studenti”, conclude Teramo.

Comunicazione del rischio: il ruolo dei giornalisti nella cultura della prevenzione

Dopo il dibattito e le conclusioni della sessione scientifica, la mattinata è proseguita con il confronto sul tema “Il ruolo degli organi di informazione, tra comunicazione efficace e controllo del territorio: media e territorio a confronto”, moderato da Marco Ferrazzoli, esperto di comunicazione del CNR. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per approfondire il ruolo dell’informazione nella diffusione di una corretta cultura della prevenzione e nella comunicazione dei rischi, con particolare attenzione al rapporto tra media, istituzioni scientifiche e territorio. Al centro della riflessione anche le difficoltà che i professionisti dell’informazione incontrano nel raggiungere il pubblico, in un contesto caratterizzato dalla presenza degli algoritmi e delle cosiddette bolle informative. Un tema affrontato da Marco Ferrazzoli, che ha sottolineato l’importanza della mediazione giornalistica nella trasmissione delle conoscenze scientifiche alla collettività.

“Sono contento che, in un contesto nel quale si parla di prevenzione e di informazione sul rischio, sia stato dato spazio anche a due giornalisti. Ritengo, infatti, che nella filiera che parte dalle informazioni e dai dati scientifici e arriva al grande pubblico, chiamato poi ad adottare comportamenti corretti, l’informazione rappresenti ancora uno snodo fondamentale. Occorre, però, tenere conto delle bolle informative che ciascuno di noi si crea, attraverso le quali riceviamo le notizie che ci interessano sulla base di algoritmi che decidono quali contenuti farci arrivare. Questo fenomeno rende il lavoro dei mediatori dell’informazione, e quindi dei giornalisti, estremamente più complicato. Riuscire a conciliare la correttezza del dato scientifico con l’interesse dei diversi pubblici e, soprattutto, riuscire a raggiungerli è diventato davvero molto complesso”, spiega.

Arte e ricerca scientifica: gli appuntamenti pomeridiani all’Osservatorio

La seconda giornata delle celebrazioni proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, nei locali dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di viale Regina Margherita, con la presentazione dell’opera del Maestro Dimitri Salonia, seguita dal workshop “La Fisica dei Sistemi Complessi”, moderato dal professore Salvatore Magazù. Il programma del workshop prevede gli interventi del professore Alessandro Sergi dell’Università di Messina, del professore Vincenzo Parrino dell’Università di Messina, di Franco Colombo, CEO di MET_EVOLUTION, del professore Giuseppe Modica dell’Università di Messina, di Agostino Semprebello dell’INGV, sezione di Palermo, e della professoressa Maria Teresa Caccamo dell’Università di Messina.

Messina, le celebrazioni per i 150 anni dell’Osservatorio proseguono fino al 26 novembre

Le iniziative continueranno domani, mercoledì 25 novembre, con la terza giornata seminariale, per culminare giovedì 26 novembre nell’evento celebrativo dedicato ai 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina. Un percorso che, attraverso il confronto tra ricerca scientifica, istituzioni, imprese e mondo dell’informazione, pone al centro la necessità di avvicinare la scienza alla collettività, valorizzando la formazione, la collaborazione e la partecipazione dei cittadini nella costruzione di una cultura condivisa della prevenzione e della sicurezza del territorio dello Stretto.