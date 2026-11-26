Il forte boato che questa mattina ha fatto tremare Marsala, seminando paura tra la popolazione, è stato provocato dal brillamento di un ordigno bellico lungo la costa sud del territorio comunale. L’episodio, che ha indotto molti cittadini a pensare a un terremoto e ha provocato l’evacuazione di alcune scuole e uffici pubblici, ha spinto l’Amministrazione comunale a inviare una nota all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala e alla Prefettura di Trapani per rappresentare l’allarme generato in città e chiedere maggiore attenzione nelle comunicazioni preventive.

Il boato a Marsala e la mancata comunicazione preventiva

Il sindaco Andreana Patti ha evidenziato come l’ordinanza ricevuta dal Comune riguardasse esclusivamente le prescrizioni relative alla navigazione, senza fornire indicazioni sui possibili effetti dell’operazione sulla popolazione. “L’Ordinanza comunicava avvisi e prescrizioni in merito alla sola navigazione circostante l’area interessata al brillamento, non evidenziando né l’urgenza né la comunicazione di pre-allarme alla cittadinanza. Va pure evidenziato che la suddetta Ordinanza è pervenuta al Protocollo generale di questo Ente ieri, 25 novembre 2026, alle ore 13:17, senza alcun preavviso per le vie brevi come invece avrebbe meritato, visto quanto è successo”, ha dichiarato il sindaco.

Paura tra i cittadini, evacuate scuole e uffici pubblici

Gli effetti del brillamento dell’ordigno bellico hanno generato una situazione di panico tra i cittadini, molti dei quali hanno inizialmente temuto che si trattasse di un terremoto. In alcune scuole e uffici pubblici si è proceduto all’evacuazione. L’allarme è rientrato soltanto dopo che è stata accertata la reale causa del forte boato. Il sindaco ha diffuso un video per rassicurare la popolazione ed evitare che la paura si amplificasse ulteriormente.

Il Comune chiede maggiore attenzione dopo il tornado di ottobre

L’Amministrazione comunale auspica che, in occasione di eventuali analoghe operazioni future, venga garantita una comunicazione preventiva per le vie brevi, accompagnata da indicazioni sui possibili effetti delle attività in mare. Una richiesta legata anche alla particolare sensibilità di una comunità ancora segnata dagli eventi calamitosi delle scorse settimane. “Marsala è una città che ha ancora aperta la ferita causata dal tornado dello scorso ottobre e, pertanto, è necessaria la massima attenzione verso la comunità, ancora traumatizzata dall’evento calamitoso”, ha concluso il sindaco Patti.