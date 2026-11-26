Momenti di paura nella Sicilia occidentale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 novembre 2026. Un improvviso e potentissimo boato ha allarmato la popolazione di Marsala e di diversi centri del Trapanese. L’episodio, verificatosi intorno alle 11:35, ha provocato una raffica di segnalazioni, alimentando gli interrogativi dei cittadini sull’origine del fenomeno. Numerosi residenti hanno avvertito anche vibrazioni agli infissi delle abitazioni, tanto da temere inizialmente un terremoto.

Forte boato in Sicilia: nessun terremoto registrato dall’INGV

Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non evidenziano eventi sismici riconducibili all’episodio. L’attenzione si concentra dunque sulla possibile origine atmosferica del rumore, la cui propagazione ha interessato un’ampia porzione della provincia di Trapani. Tra le spiegazioni più plausibili figura quella del boom sonico, un fenomeno provocato dalle onde d’urto generate da un aeromobile che viaggia a velocità supersonica. La pressione esercitata da queste onde può raggiungere il terreno e produrre un rumore paragonabile a quello di un’esplosione. La presenza dell’aeroporto militare di Trapani-Birgi, sede del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, rende verosimile questa ipotesi, che tuttavia non ha ancora trovato riscontri ufficiali.

Paura nel Trapanese, si attendono chiarimenti

Al momento non emergono notizie di danni o feriti. Resta da chiarire cosa abbia provocato il forte boato in Sicilia: eventuali comunicazioni delle autorità competenti potrebbero contribuire a ricostruire l’accaduto e a fornire una spiegazione definitiva ai cittadini.