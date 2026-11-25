Lo Stretto di Messina approda in prima serata su Canale 5 con uno dei suoi scenari più suggestivi e una delle navi più innovative della flotta del Gruppo Caronte & Tourist. Nel settimo episodio di “Viola come il mare 3”, in onda questa sera, mercoledì 25 novembre, e girato interamente a Reggio Calabria, i telespettatori potranno assistere a una sequenza girata a bordo della Pietro Mondello, la più recente unità entrata a far parte della flotta del Gruppo sulla linea Messina–Villa San Giovanni. Protagonisti della scena saranno Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, e Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao. Per la fiction, che da sempre valorizza i luoghi e le atmosfere del territorio siciliano, lo Stretto diventa ancora una volta un elemento narrativo attraverso il quale raccontare emozioni, incontri e nuove prospettive. Giunta alla terza stagione e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie si conferma una delle produzioni di punta di Canale 5, con una media di oltre due milioni di telespettatori per appuntamento. La presenza della nave nella fiction nasce nell’ambito di un accordo di product placement sviluppato tra Caronte & Tourist, Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, e Mediaset.

La Pietro Mondello tra innovazione e sostenibilità

La scelta della Pietro Mondello come location della fiction è legata alle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell’unità, che rappresenta uno dei progetti più avanzati del Gruppo Caronte & Tourist nell’ambito della transizione energetica. Dotata di propulsione ibrida e progettata per operare con combustibili alternativi come il biogas, la nave dispone inoltre di un sistema di batterie che consente di azzerare le emissioni durante la sosta in porto, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività di traghettamento. “Siamo orgogliosi di aver preso parte a Viola come il mare 3 e di aver collaborato con Mediaset e con Lux Vide per questa iniziativa”, dichiara Tiziano Minuti, Responsabile Risorse Umane e Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist. “La presenza della Pietro Mondello in una fiction così amata dal pubblico rappresenta un’importante occasione per raccontare il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, ma anche per valorizzare il territorio dello Stretto di Messina. Attraverso la forza delle immagini televisive possiamo contribuire a far conoscere la bellezza, l’identità e l’unicità di un luogo che da sempre è parte della nostra storia e della nostra attività”.