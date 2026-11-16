La Calabria si prende la scena di “Viola come il mare 3”. E il prossimo episodio della serie di Canale 5 sarà ambientato totalmente a Reggio

Reggio Calabria sarà protagonista della prima serata di Canale 5 il prossimo 25 novembre, quando andrà in onda il settimo episodio della terza stagione di “Viola come il mare”, interamente ambientato nella città dello Stretto. Un’importante occasione di visibilità per il territorio, che entrerà nel racconto di una delle serie televisive italiane di maggior successo, mostrando al pubblico nazionale il proprio patrimonio paesaggistico. La Calabria ha infatti un ruolo centrale nella nuova stagione della fiction, coproduzione RTI e Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, realizzata da Lux Vide con il sostegno della Calabria Film Commission. Al centro della narrazione torna Francesca Chillemi, volto simbolo della serie, affiancata dalla new entry Rodrigo Guirao Diaz, una delle principali novità di questa terza stagione. L’episodio dedicato a Reggio Calabria sarà disponibile, oltre che su Canale 5, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Quattro settimane di riprese tra Reggio Calabria, Scilla e la costa tirrenica

Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la terza stagione di “Viola come il mare” è stata girata per quattro settimane in alcune delle località più suggestive della Calabria. Le riprese hanno interessato Reggio Calabria e Scilla, con il suo caratteristico paesaggio affacciato sullo Stretto, ma anche diverse destinazioni della costa tirrenica cosentina: Paola, Cetraro, Cittadella del Capo, Diamante, San Nicola Arcella e Tortora Marina. Un itinerario che ha permesso alla produzione di valorizzare differenti scenari del territorio regionale, portandoli all’interno della narrazione televisiva. Le attività di produzione hanno inoltre coinvolto numerosi professionisti calabresi, impiegati sia nella troupe tecnica sia nel cast artistico, offrendo così un’occasione di partecipazione diretta alle maestranze locali. La presenza della fiction rappresenta dunque non soltanto una vetrina per le bellezze naturali e paesaggistiche della regione, ma anche un’opportunità per il settore audiovisivo calabrese.

La scelta di dedicare un intero episodio a Reggio Calabria conferma il ruolo significativo che il territorio assume nella terza stagione della serie. La città non sarà semplicemente uno sfondo per alcune scene, ma diventerà parte integrante dell’ambientazione del racconto, contribuendo a portare le sue immagini nelle case dei telespettatori italiani. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity, con una puntata che vedrà Reggio Calabria al centro della narrazione e che offrirà una nuova occasione di promozione televisiva per la città e per l’intera regione.