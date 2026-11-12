Libro di storia contro il Governo, la figuraccia dell’autore a Rete 4. E Del Debbio lo distrugge: “si prendono le info da Fanpage, se me lo cita uno studente lo prendo a calci in culo”

Il caso del libro di storia che accusa il Governo Meloni di adottare misure liberticide approda su Rete 4 e scatena un durissimo confronto televisivo. Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio, finisce al centro delle polemiche uno degli autori del manuale, Carlo Greppi, intervistato dall’inviata della trasmissione. Il suo intervento, nel quale rivendica una valutazione politica su Fratelli d’Italia, diventa il punto di partenza di un acceso dibattito sulla distinzione tra ricostruzione storica e opinione politica, soprattutto quando quest’ultima trova spazio nei libri destinati agli studenti dei licei. Una figuraccia.

La figuraccia di Carlo Greppi: “Fratelli d’Italia è un partito fascista. La storia non è par condicio”

Al centro della controversia c’è “Trame del tempo”, il manuale di storia edito da Laterza e destinato agli studenti delle scuole superiori, finito nella bufera per un passaggio dedicato al Governo Meloni e a Fratelli d’Italia. Nel testo si attribuiscono all’esecutivo misure definite liberticide e si collega il partito della presidente del Consiglio all’eredità del fascismo. Intervistato dall’inviata di Dritto e Rovescio, uno degli autori, Carlo Greppi, difende la propria impostazione con parole destinate ad alimentare ulteriormente la polemica: “Fratelli d’Italia deriva da quella storia lì, è un partito fascista. La storia non è par condicio”. Nel confronto emerge così il nodo centrale della discussione: la natura politica della valutazione espressa dall’autore, che rivendica il proprio giudizio su Fratelli d’Italia. È proprio questo il punto contestato. E’ un’opinione politica e, per quanto legittima, non dovrebbe essere proposta agli studenti come una conclusione storica indiscutibile. La difesa di Greppi, anziché chiudere la controversia, gli complica solo le cose.

Del Debbio durissimo contro le fonti del libro: “Se uno studente mi cita Fanpage a un esame, io gli do un calcio nel culo”

Il momento più acceso arriva nel dibattito in studio, quando Paolo Del Debbio interviene sulla questione delle fonti utilizzate nel manuale. Il conduttore contesta in particolare il riferimento a Fanpage, ritenendo inadeguato affidare a una testata giornalistica il ruolo di fonte storica nel contesto discusso. La sua reazione è durissima: “ma qui si prendono le robe da Fanpage, non è una fonte storica. Se uno studente mi cita Fanpage a un esame, io gli do un calcio nel culo”.

Belpietro contro Greppi: “Questa non è storia, è una presa in giro della storia”

Ancora più severo il giudizio di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, che interviene senza mezzi termini contro l’autore e contro l’impostazione del testo scolastico. Per Belpietro, la questione non riguarda la libertà di esprimere opinioni politiche, ma la responsabilità di chi scrive libri destinati alla formazione degli studenti. Il direttore pronuncia un attacco frontale: “non si può fare strumentalizzazione di libri da mandare nei banchi degli studenti. Non reputo Greppi uno storico, è uno che prende le info da Fanpage. Questa non è storia, è una presa in giro della storia, è faziosità. La storia è seria e non va presa per i fondelli da qualcuno che non fa lo storico, ma il propagandista politico”.

Paolo Cento difende le critiche alla destra, Faraone contesta il libro ma anche le reazioni

Nel confronto interviene anche Paolo Cento, direttore di Articolo 9, che sposta l’attenzione sulle posizioni politiche della destra italiana e sulle ragioni dello scandalo suscitato dal manuale. Cento si chiede: “perché tutto questo scandalo dalla Destra, da una Destra che non si è mai dichiarata antifascista.” Una posizione che si contrappone alle critiche espresse da Del Debbio e Belpietro. Più articolato il ragionamento di Davide Faraone, che prende le distanze dalle espressioni utilizzate nel libro ma, contemporaneamente, giudica eccessive le reazioni politiche. “non ho accolto con favore aver letto quelle espressioni dichiaratamente politicizzate dentro un libro di storia. Se fosse accaduto al contrario mi sarei incazzato. Dall’altra parte però reputo la reazione in modo surreale. I collegi dei docenti decidono quale libro di testo adottare, è democrazia”, afferma Faraone.

Montaruli: “L’unica libertà di cui non si è parlato è quella dello studente e della sua famiglia”

A intervenire per Fratelli d’Italia è Augusta Montaruli, che richiama l’attenzione sui diritti degli studenti e delle famiglie, sollevando anche un’ulteriore questione relativa ai ringraziamenti presenti nel volume. “l’unica libertà di cui non si è parlato è quella dello studente e della sua famiglia. Quel libro lì, nell’ultima pagina, ringrazia Grassi, il leader di Askatasuna”, afferma l’esponente del partito della presidente del Consiglio.