“Il Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria accoglie con grande soddisfazione l’annuncio del Sindaco Francesco Cannizzaro relativo alla ripresa, a partire da lunedì, dei lavori al Campo CONI, uno dei più importanti presidi sportivi della città, fulcro strategico dell’attività atletica e prezioso spazio di aggregazione e socialità. La ripartenza dei lavori rappresenta un segnale di fiducia e speranza per i nostri ragazzi, per le società sportive e per tutto il movimento sportivo reggino.

Un passo importante verso la restituzione alla città di un’infrastruttura attesa, fondamentale per lo sviluppo dell’attività sportiva e per la capaci“. È quanto si legge in una nota stampa del CSI di Reggio Calabria.