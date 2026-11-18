“La ripartenza dei lavori al Campo Coni è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione, perché segna un passaggio importante nel percorso di rilancio delle infrastrutture sportive cittadine. Un’opera attesa, un patrimonio per Reggio Calabria e per il suo movimento sportivo, che finalmente vede riprendere il proprio cammino verso il completamento“. È quanto dichiara Mario Cardia, capogruppo di Noi Moderati al Consiglio comunale di Reggio Calabria.

“Voglio esprimere il mio ringraziamento al sindaco Francesco Cannizzaro e all’assessore ai Lavori pubblici Domenica Catalfamo per il lavoro portato avanti e per aver restituito concretezza a un intervento di grande rilevanza per la città. La capacità di affrontare le criticità, individuare le soluzioni e creare le condizioni per la ripartenza del cantiere testimoniano la determinazione di un’ amministrazione che vuole dare risposte e imprimere un’accelerazione alle opere strategiche per Reggio Calabria.

Il Campo Coni rappresenta un punto di riferimento per generazioni di atleti, associazioni e appassionati. La sua riqualificazione, con una moderna pista di atletica a otto corsie e il recupero degli spazi esterni, permetterà di restituire alla comunità una struttura adeguata, capace di ospitare attività sportive e valorizzare il talento dei nostri giovani.

Non parliamo soltanto della ripresa di un cantiere, ma di un investimento sul futuro della città. Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione, educazione e inclusione sociale e merita strutture all’altezza delle ambizioni di Reggio Calabria.

Come capogruppo di Noi Moderati – conclude Cardia – considero questa ripartenza un segnale importante della direzione intrapresa dalla nuova Amministrazione. Il sindaco Cannizzaro sta imprimendo una nuova spinta all’azione amministrativa, con l’obiettivo di sbloccare situazioni complesse, portare avanti le opere e trasformare le attese dei cittadini in risultati tangibili. Reggio ha bisogno di questa concretezza, di una visione e della capacità di guardare avanti. Il Campo Coni che torna a correre è un segnale positivo per tutta la comunità reggina“.