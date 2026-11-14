Lamezia Terme, aggressione all’assessore Gianturco. La solidarietà di Straface: “nessun gesto intimidatorio fermerà il nostro lavoro”

“Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza, sul piano umano prima ancora che istituzionale, all’assessore al Welfare del Comune di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco, vittima di una grave e vile aggressione all’interno della casa comunale mentre svolgeva il proprio mandato al servizio della comunità. A lui va il mio augurio di una pronta e completa guarigione. Colpire un amministratore nel luogo simbolo della democrazia cittadina è un atto intollerabile che ferisce l’intera comunità. Chi ricopre deleghe delicate come quelle alle politiche sociali si confronta quotidianamente con fragilità complesse e tensioni profonde, ma il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise non possono mai essere sostituiti dalla prevaricazione o dalla violenza fisica. La mia solidarietà va dunque anche a tutti gli operatori e ai dipendenti dei servizi sociali che lavorano ogni giorno in prima linea con dedizione e senso del dovere. In questi mesi ho potuto apprezzare direttamente la serietà e l’impegno con cui l’assessore Gianturco sta collaborando con la Regione Calabria nella sfida storica del superamento definitivo di Scordovillo”. Così Pasqualina Straface, assessore al Welfare e all’Inclusione sociale della Regione Calabria.

“È un percorso complesso che stiamo portando avanti con determinazione, trasparenza e investimenti concreti attraverso il progetto ‘Intrecci – Abitiamo il Lametino’ fondato sul rispetto delle regole, sulla corresponsabilità e sulla tutela della dignità delle persone, a partire dai minori. Nessun gesto intimidatorio potrà mai fermare o rallentare il lavoro comune delle istituzioni per restituire legalità, sicurezza e riscatto sociale a Lamezia Terme. Al collega Gianturco rinnovo il mio pieno sostegno, certi di poter riprendere al più presto il cammino condiviso per il bene della città”.