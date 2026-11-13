Aggressione al Comune di Lamezia Terme, assessore assalito da due persone: la condanna di Murone e Occhiuto

Un’aggressione all’interno del Comune di Lamezia Terme, ai danni di un componente della Giunta comunale. L’assessore Mimmo Gianturco, impegnato nel settore del welfare e del sociale, è stato vittima di un episodio di violenza da parte di due persone nella sede municipale. Un fatto che ha suscitato la ferma condanna delle istituzioni cittadine e regionali, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza di amministratori e dipendenti pubblici. A esprimere immediatamente solidarietà all’assessore è stato il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, che ha parlato a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, sottolineando la gravità di quanto accaduto proprio in un luogo istituzionale destinato al servizio della collettività. Alla condanna si è aggiunto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha definito inaccettabile l’aggressione, ribadendo che le istituzioni devono poter svolgere le proprie funzioni senza intimidazioni e in condizioni di piena sicurezza.

Lamezia Terme, l’assessore Mimmo Gianturco aggredito nella sede del Comune

Il fatto denunciato dall’Amministrazione comunale riguarda un’aggressione subita dall’assessore Mimmo Gianturco da parte di due persone all’interno della sede del Comune di Lamezia Terme. La notizia è stata resa nota attraverso le dichiarazioni del sindaco Mario Murone, che ha espresso la solidarietà dell’intera Amministrazione e della città nei confronti del componente della Giunta. “L’Amministrazione comunale e l’intera Città di Lamezia Terme si stringono attorno all’assessore Mimmo Gianturco, vittima di aggressione da parte di due persone nella sede del Comune”, dichiara il sindaco a nome della città e dell’esecutivo.

Il sindaco Mario Murone: “un episodio doloroso proprio nella Giornata della Gentilezza”

“È emblematico e doloroso – prosegue il sindaco – che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della Gentilezza, una ricorrenza che dovrebbe richiamare tutti noi ai valori del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile. L’assessore Gianturco è impegnato nel settore del welfare e del sociale, operando a sostegno dei cittadini e del personale dei servizi sociali. In questo contesto, ribadiamo che il rispetto delle regole è un principio fondamentale e imprescindibile per la civile convivenza e per il corretto funzionamento di ogni servizio pubblico”. Le parole del sindaco mettono in evidenza due aspetti della vicenda: la gravità dell’aggressione a un rappresentante delle istituzioni e l’importanza di garantire un clima di rispetto all’interno degli uffici pubblici. Murone richiama inoltre il ruolo dell’assessore Gianturco, impegnato quotidianamente nelle politiche di welfare e assistenza sociale, ambiti che richiedono un confronto diretto con i bisogni e le difficoltà della comunità.

Servizi sociali sotto pressione, il precedente tentativo di aggressione alle dipendenti comunali

Il primo cittadino invita a non sottovalutare la ripetizione di episodi di questo genere, pur precisando che si tratta di fatti circoscritti. “Appena qualche mese fa si era verificato un analogo tentativo di aggressione all’interno della casa comunale ai danni di alcune dipendenti dei servizi sociali. Sebbene si tratti di episodi circoscritti, costituiscono un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato. L’istituzione comunale continuerà a essere un punto fermo per tutti, specialmente per chi opera quotidianamente al servizio della nostra comunità”. Il riferimento al precedente episodio amplia la portata della denuncia, sollevando una questione che riguarda non soltanto la sicurezza degli amministratori, ma anche quella del personale comunale impegnato nei servizi alla persona.

Roberto Occhiuto esprime solidarietà all’assessore Gianturco e condanna l’aggressione

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha espresso la propria vicinanza all’assessore e all’intera Amministrazione comunale di Lamezia Terme. Il governatore ha condannato con fermezza quanto accaduto, richiamando il diritto delle istituzioni a operare senza essere esposte a minacce o violenze. ”Esprimo, a nome della Giunta della Regione Calabria, piena solidarietà all’assessore Mimmo Gianturco per la grave aggressione subita all’interno del Comune di Lamezia Terme. Si tratta di un episodio inaccettabile, che condanniamo con fermezza. All’intera amministrazione comunale rivolgo la mia vicinanza e l’auspicio che si possa continuare a lavorare serenamente al servizio della comunità. La violenza non può mai essere una risposta e le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza subire intimidazioni, nella piena sicurezza e nel rispetto della legalità. La Regione è e continuerà a essere al fianco di Lamezia Terme, una città strategica per l’intera Calabria, sostenendone le prospettive di sviluppo e affrontando insieme le criticità più complesse. Lo dimostra anche l’impegno concreto sul superamento della baraccopoli di Scordovillo, una vicenda che per decenni ha rappresentato una ferita per il territorio e che oggi, grazie alla collaborazione tra Regione, governo, Prefettura, amministrazione comunale e terzo settore, sta finalmente avviandosi verso una soluzione. Continueremo a lavorare per restituire dignità alle famiglie, sicurezza ai cittadini e nuove prospettive a un territorio che merita attenzione, investimenti e sviluppo”, evidenzia Occhiuto.