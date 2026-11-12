La Russa a Rete 4: “allarme bomba? Siamo dentro una guerra ibrida fino al collo”. Poi il libro di storia contro Meloni e la confessione sul giardiniere immigrato clandestino in Sicilia

Un’Italia che deve fare i conti con nuove minacce alla sicurezza, tensioni sociali, polemiche politiche e il delicato tema dell’immigrazione. È un intervento a tutto campo quello del Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Paolo Del Debbio nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4. Dall’allarme bomba nelle scuole alle proteste sindacali, passando per il caso del libro di storia che accusa il Governo Meloni di essere liberticida, fino a un racconto personale sul proprio giardiniere albanese arrivato irregolarmente in Italia: La Russa affronta alcuni dei temi più discussi dell’attualità nazionale, alternando considerazioni sulla sicurezza a durissime critiche politiche.

Allarme bomba nelle scuole, La Russa: “Siamo dentro una guerra ibrida che ha lo scopo di creare il caos”

Il primo tema affrontato riguarda gli allarmi nelle scuole e il clima di preoccupazione che questi episodi possono generare. La Russa inserisce la questione in uno scenario internazionale più ampio, evocando il rischio di una guerra ibrida finalizzata a destabilizzare la società e a creare paura. “Credo che siamo dentro una guerra ibrida che ha lo scopo di creare il caos. Il primo obiettivo è non impaurirci, poi lo Stato deve dare delle altre risposte, non solo normative, ma fattuali. E questo non è gratis, ci vogliono i soldi. Quindi attenzione quando sia parla di spese della sicurezza, perché si parla di spese in armi. Questa è una guerra ibride, ne siamo dentro fino al collo, e per difenderci abbiamo bisogno di risorse, lo devono capire sia maggioranza che opposizione. Confido che in ogni settore del Parlamento ci possano essere persone che possano capire la serietà del momento che sta vivendo non solo l’Italia e l’Europa, ma il mondo”.

Le proteste e l’affondo contro Landini: “Non rispondere all’appello del Governo non è un buon segnale”

Il confronto si sposta poi sulle proteste e sul rapporto tra le mobilitazioni sociali e le iniziative politiche. La Russa respinge l’idea che la maggioranza non riconosca le ragioni di chi manifesta, ma solleva dubbi sulle motivazioni che possono nascondersi dietro alcune iniziative di protesta. Nel suo intervento chiama direttamente in causa Maurizio Landini, contestando la scelta del leader sindacale di non rispondere a un appello del Governo. “Noi non riconosciamo le ragioni di chi protesta? No, a volte non riconosciamo la volontà di far finta di protestare per alcune ragioni. Se dietro le proteste ci sono motivazioni politiche… Il fatto che Landini non risponda all’appello del Governo, dicendo ‘devo preparare lo sciopero e quindi non vengo’, non è un buon segnale, è l’opposto di ciò che la situazione dovrebbe consigliare”.

Il libro di storia contro Meloni, La Russa: “Accusare il Governo di essere liberticida è ignobile”

Particolarmente duro anche l’intervento sul manuale di storia destinato agli studenti dei licei, finito al centro di una polemica nazionale per i giudizi espressi sul Governo Meloni e sulle sue origini politiche. La Russa ritiene che il problema non sia soltanto il riferimento al fascismo, ma soprattutto l’accusa rivolta all’esecutivo di adottare politiche liberticide. Una valutazione che il Presidente del Senato considera sbagliata e che, a suo giudizio, rischia di trasformare una ricostruzione storica in una presa di posizione sull’attualità politica. “Libro di storia contro il Governo Meloni? Questa del fascismo è una cosa che gli italiani hanno digerito. Nel manuale c’è di peggio, c’è scritto che il Governo è liberticida. Non è solo un giudizio, sbagliato, non solo la volontà di nascondere l’accettazione della Costituzione, ma il tentativo di entrare nell’attualità. Dietro un tentativo di generalizzare, e di accusare in maniera ignobile il Governo, finisce per esserci la difesa di chi è un criminale, di chi esce dal perimetro della legalità. E la libertà si può esercitare solo dentro un perimetro della legalità, che altrimenti non è più tua, se non te la fanno esercitare”.

Immigrazione, la rivelazione di La Russa: “Da 25 anni ho un giardiniere albanese arrivato illegalmente in Italia”

È però sulla questione migranti che La Russa introduce uno degli elementi più personali e sorprendenti dell’intervista. Per spiegare la propria posizione sull’immigrazione irregolare, il Presidente del Senato racconta infatti la storia di un uomo che lavora per lui da circa un quarto di secolo in Sicilia. Un cittadino albanese arrivato illegalmente nel nostro Paese, che La Russa descrive come una persona perbene. “Io personalmente da 25 anni ho un dipendente in Sicilia, il mio giardiniere fac-totum, che è arrivato in maniera illegale in Italia, è un albanese, diventato però persona per bene. Ma il singolo caso non può mettere in discussione il diritto dell’Italia a far arrivare gente legalmente”. Un racconto con il quale La Russa riconosce come anche chi è entrato irregolarmente nel Paese possa costruire un percorso personale positivo, ma ribadisce che la singola esperienza non può modificare il principio generale secondo cui gli ingressi devono avvenire nel rispetto della legge.