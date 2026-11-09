La lezione della Germania sull’antisemitismo, Steinmeier: “crimini aumentati contro gli ebrei dopo il 7 ottobre, non possiamo stare in silenzio”

Un forte appello contro l’antisemitismo in Germania e un richiamo alla responsabilità di tutta la società. Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, è intervenuto oggi, 9 novembre 2026, in occasione dell’88° anniversario della Notte dei Cristalli del 1938, denunciando l’aumento dei crimini antisemiti e invitando i cittadini a non rimanere indifferenti davanti alle discriminazioni e alle violenze contro gli ebrei.

Durante la commemorazione presso il memoriale di Buchenwald, Steinmeier ha sottolineato che l’odio antiebraico deve essere contrastato indipendentemente dalla sua provenienza politica o ideologica.

Steinmeier: “dobbiamo opporci all’odio verso gli ebrei”

Il presidente tedesco ha rivolto un messaggio diretto alla società e alle istituzioni: “dobbiamo opporci all’odio verso gli ebrei, indipendentemente dal fatto che provenga dalle frange politiche di destra o di sinistra, dal centro della società o dall’islamismo”.

“Dobbiamo stare al fianco delle persone nella vita di tutti i giorni che vengono umiliate, emarginate, insultate e attaccate a causa della loro fede ebraica. Non dobbiamo rimanere in silenzio, non dobbiamo minimizzare ciò che sta accadendo, non dobbiamo restare a guardare. Questa è la lezione del 9 novembre 1938.”

Il riferimento è alla Notte dei Cristalli, quando, tra il 9 e il 10 novembre 1938, il regime nazista scatenò una violenta persecuzione contro la popolazione ebraica, con sinagoghe incendiate, attività commerciali devastate, aggressioni e arresti di massa.

Antisemitismo in Germania, crimini ai massimi livelli dopo il 7 ottobre

Steinmeier ha quindi ricordato il valore della rinascita delle comunità ebraiche nella Germania del dopoguerra, esprimendo però profonda preoccupazione per la situazione attuale.

“È un grande dono che gli ebrei siano riusciti a riconquistare la fiducia nella Germania nel corso dei decenni successivi alla Shoah. Ed è una grande benedizione che la vita ebraica sia rifiorita in così tante città e comunità.”

Particolarmente significativo il passaggio dedicato all’aumento dei reati di matrice antisemita registrato dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.

“Mi addolora – no, in realtà mi fa arrabbiare – che il numero di crimini antisemiti sia ora al livello più alto mai registrato, a partire dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre.”