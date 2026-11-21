Alla vigilia della sfida Gattuso aveva risposto con una perla delle sue: “GTA 6? Non so di cosa stai parlando. Che cos’è? Una macchina?”. La domanda può sembrare sciocca, ma in un mondo in cui i calciatori pensano anche ad altro oltre il pallone e sono distratti e, a volte, anche poco professionali, l’uscita di un videogame dall’hype enorme, etichettato come gioco generazionale, avrebbe potuto distrarre anche dei giocatori di Serie A. Ecco, in casa Lazio, distrazioni zero. Il vero videogame della stagione sono proprio i biancocelesti di Gattuso che rifilano 3 gol al Lecce nella sfida di apertura della 12ª Giornata di Serie A blindando la vetta della classifica.

Sono 10 vittorie da inizio stagione per i capitolini che, con i 2 pareggi raccolti, mantengono il primato in classifica con 32 punti, +4 sull’Inter impegnata domenica sera sul campo dell’Atalanta e obbligata a rispondere. La Lazio veleggia, dimostrando, ancora una volta, il buon operato di un mercato ricco solo di paletti e ostacoli, in cui si è operato con oculatezza a saldo zero. E quindi Noslin, il falso nueve rimasto dalla scorsa stagione, fa doppietta; Frattesi, il colpo di mercato estivo, chiude i conti con il quinto centro stagionale.

Per un Olimpico che si riempie sempre più, vittoria dopo vittoria, anche di sabato alle 15:00 del pomeriggio, nonostante la contestazione della curva, a dimostrazione del fatto che buona parte del tifo biancoceleste ha scelto di sostenere ugualmente la squadra ed è contenta delle scelte fatte da Lotito che Lotito si gode il successo della sua Lazio in anticipo sulla gara di domenica dell’altra squadra che, da quest’estate, occupa un posto speciale nel suo cuore: la Reggina. Gli amaranto giocheranno domenica in casa dell’Athletic Palermo, trasferta intrigante per la quale dovrà passare la conferma del primato anche in Serie D.