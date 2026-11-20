Una perla, o forse anche più di una. Ma non è una novità, quando c’è di mezzo Rino Gattuso. Spontaneo, genuino, ironico, le sue conferenze ormai regalano bei momenti di leggerezza. Ma in fondo, al momento, la Lazio se lo può anche permettere, dal momento che la sua squadra guarda tutti dall’alto della Serie A dopo un avvio di campionato strepitoso e un primo posto meritato. Dopo la sosta delle Nazionali, domani all’Olimpico arriva il Lecce. L’attenzione di questi giorni, che esula dal mondo del calcio e coinvolge i giovani e gli amanti dei videogiochi, riguarda però l’uscita di GTA 6, storico “marchio” che sta facendo tanto discutere in questi giorni.

Dele-Bashiru, centrocampista biancoceleste, ha detto che ci giocherà. Ma farà nottata? Gattuso sembra non essere preoccupato. Anche perché, prima di oggi, non sapeva neanche cosa fosse. “E’ preoccupato da possibili nottate alla play station per GTA 6?” gli chiede un giornalista in conferenza stampa. E lui, confuso, risponde: “Cosa è uscito? Non ho capito”. Agli ulteriori dettagli precisati dal cronista, l’allenatore risponde: “Ma saranno cazzi di Dele-Bahiru se gioca, che posso fare io? Figurati se vado… non sapevo nemmeno che era uscito sto gioco, non so nemmeno di cosa stai parlando. Non mi creo il problema, fa parte dell’essere professionisti, di avere amor proprio nel proprio lavoro. Non vado a vedere a che ora va a letto un giocatore o se gioca a sto gioco, come si chiama? Eh, GTA, ma che è? Sembra una macchina“ ha affermato il tecnico tra le risate generali in sala stampa.

Poco prima, altro momento di ilarità. Un giornalista, utilizzando la metafora dei cancelli da scavalcare in campionato, ha ricordato un episodio. “Tempo fa ci avevi raccontato che una volta hai dovuto scavalcare il cancello per arrivare a Formello, parlavi di puntualità e regole. Oggi lo abbiamo trovato noi il cancello chiuso” ha detto il cronista. E qui arriva l’altra perla di Gattuso: “Ma io, anche per scaramanzia… Pensa quante ne ho tirate dentro la macchina, volevo scavalcare pure stamattina. Poi ho fatto il giro, ho pensato ‘evitiamo figuracce”.