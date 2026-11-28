La vittoria che serviva per ritrovare slancio e fiducia. La Cadi Antincendi Futura conquista un importante successo in trasferta sul campo dell’Eur Roma, al termine di una prestazione caratterizzata da qualità tecnica, determinazione e capacità di reazione. I gialloblù ritrovano il risultato positivo, confermando la crescita sul piano del gioco che, anche negli ultimi mesi, non era mai venuta meno. Una prova convincente per la formazione della provincia di Reggio Calabria, impreziosita dal contributo dei giovani Cambareri, Turiano e soprattutto Lorenzo Honorio, protagonista di alcune delle azioni decisive dell’incontro. Adesso l’obiettivo sarà dare continuità alla vittoria nella prossima sfida casalinga contro il Cdm Genova, in programma venerdì alle 19:30 al Palattinè, dove la società auspica la presenza del pubblico delle grandi occasioni.

Serie A2 Élite Futsal, Eur Roma-Futura: Kadu risponde al vantaggio dei capitolini

La Cadi Antincendi Futura si presenta all’appuntamento con Honorio, Scopelliti, Kadu e Dos Santos come giocatori di movimento, con Parisi tra i pali. L’Eur Roma risponde con Scalambretti, Lombardino, Batella e Benaba, insieme al portiere Jacopo Tobia. La partita si sblocca dopo appena un minuto di gioco. Una grande giocata di Lombardino permette a Scalambretti di portare in vantaggio i padroni di casa. La reazione della Futura è però immediata: Honorio confeziona un grande assist per Kadu, che realizza la rete del pareggio. La sfida prosegue con occasioni da entrambe le parti e una particolare attenzione alla fase difensiva. Honorio smarca Dos Santos, che sfiora il gol del vantaggio con una conclusione che termina sull’esterno della rete. Energico anche Cambareri sulla fascia destra, mentre Ali Benaba risponde con un pallonetto particolarmente insidioso.

Cividini ribalta il risultato, la Futura chiude il primo tempo in vantaggio

A metà del primo tempo i gialloblù vanno vicinissimi alla rete con Lorenzo Honorio. Il gol del vantaggio arriva nell’azione successiva, grazie a uno schema su calcio d’angolo: Humberto Honorio serve capitan Cividini, che firma il sorpasso della formazione reggina. L’Eur Roma prova a reagire con Batella, ma Parisi si fa trovare pronto. Sul fronte opposto, Scopelliti tenta la conclusione a giro, deviata da Scalambretti, mentre Kadu cerca la via della rete con un potente tiro dalla distanza. L’ultima occasione del primo tempo porta la firma di Cambareri, che ci prova con un colpo di testa.

Eur Roma-Futura, Humberto Honorio e Cividini trascinano i gialloblù nella ripresa

Trascorsi appena due minuti dall’inizio della ripresa, la Cadi Antincendi Futura trova la rete dell’1-3 al termine di una ripartenza costruita alla perfezione. Paolo Parisi avvia l’azione servendo Kadu, che a sua volta trova Humberto Honorio per la terza rete dei gialloblù. Batella prova a rendersi pericoloso sul fronte opposto, mentre la formazione reggina continua a mostrare qualità nella costruzione del gioco, anche grazie all’intesa tra Humberto e Lorenzo Honorio. È proprio il giovane Lorenzo a risultare determinante nelle azioni che portano alla seconda rete personale di Cividini e al successivo gol di Scopelliti, contribuendo in maniera decisiva all’affermazione della formazione ospite.

Parisi protagonista tra i pali, la Futura resiste alla reazione dell’Eur Roma

I padroni di casa non si arrendono e colpiscono anche una traversa. Regini si rende particolarmente pericoloso, trovando però sulla propria strada un ottimo Paolo Parisi, protagonista di tre interventi decisivi. Proprio Regini prova a riaprire la partita a 8 minuti e 26 secondi dal termine, realizzando una rete con una conclusione in diagonale. Particolarmente vivace anche il portiere dei capitolini Tobia, mentre Kadu va vicino al gol in altre due occasioni, colpendo anche un palo esterno e sbagliando un tiro libero. La Futura riesce comunque a conservare il vantaggio fino al termine dell’incontro, conquistando una vittoria preziosa nella corsa alla salvezza nel campionato di Serie A2 Élite.

Futura, Lorenzo Honorio brilla ancora: il contributo dei giovani

Tra gli aspetti più significativi della prestazione della Cadi Antincendi Futura emerge il contributo dei giovani. Da Cambareri a Turiano, passando per uno scintillante Lorenzo Honorio, la formazione gialloblù continua a valorizzare i talenti del proprio settore giovanile. Particolarmente convincente la prova di Lorenzo Honorio, reduce dalla convocazione nella Nazionale italiana Under 19 di Futsal, che ha contribuito alla costruzione di diverse azioni decisive nella vittoria contro l’Eur Roma. La crescita dei giovani rappresenta uno degli elementi positivi del percorso della formazione reggina, già emersi anche in occasione della recente vittoria in Coppa della Divisione contro l’Adrano.

Cadi Antincendi Futura, venerdì arriva il Cdm Genova: appuntamento al Palattinà

Archiviata la convincente affermazione nella Capitale, la Cadi Antincendi Futura guarda al prossimo impegno di campionato. I gialloblù torneranno davanti al proprio pubblico venerdì 4 dicembre alle ore 19:30, quando al Palattinà arriverà il Cdm Genova. L’obiettivo è trovare la giusta continuità di risultati, dando seguito ai progressi evidenziati sul piano del gioco e alla vittoria conquistata contro l’Eur Roma. Per l’occasione, la società auspica la presenza del pubblico delle grandi occasioni, chiamato a sostenere la squadra in un altro importante appuntamento stagionale.