La crescita della squadra, la valorizzazione dei giovani e la necessità di conquistare punti preziosi per risalire la classifica. Sono questi i temi affrontati dall’allenatore della Cadi Antincendi Futura alla vigilia dello scontro diretto contro l’Eur, un appuntamento importante nella corsa alla salvezza. Nonostante i risultati ottenuti finora siano inferiori alle aspettative, il tecnico si è detto soddisfatto del percorso intrapreso dal gruppo: “Bene, sono molto contento con il lavoro che stiamo facendo. Il risultato manca, siamo un po’ indietro, non è quello che aspettavamo. Lavoro anche con i ragazzi giovani, sono molto contento, molto soddisfatto perché vedo che stanno crescendo i ragazzi giovani, che la squadra sta prendendo quella dinamica che cerco, una dinamica positiva, una dinamica competitiva soprattutto, e vedo che siamo nella strada giusta”.

La soddisfazione per la convocazione di Lorenzo Honorio in Nazionale Under 19

Una particolare soddisfazione per la società è rappresentata dalla convocazione di Lorenzo Honorio nella Nazionale Under 19, un riconoscimento che testimonia l’importanza del lavoro portato avanti dalla Futura con il settore giovanile. Il tecnico ha sottolineato i progressi del quindicenne, già impegnato con la prima squadra nel campionato di A2 Élite, evidenziando anche le qualità degli altri giovani a disposizione: “Una grande soddisfazione, prima di tutto, per la società, che è una società che dà tanto valore ai giovani. Si vede che non solo lui, non c’è solo Lorenzo, ma abbiamo altri ragazzi giovani qua con tantissima qualità. Ogni giorno porto ad allenarsi con la prima squadra i nostri giovani, per far si che la loro crescita sia competitiva, che il livello sia alto. Sono contento, si vede che i ragazzi sono disponibili, hanno tanta voglia. Continueremo con questo lavoro con loro. Lorenzo è un ragazzo che secondo me è ancora in fase di formazione, ma sta facendo passi molto importanti e ogni settimana vedo che ha una grande crescita. Lo sta dimostrando in prima squadra in A2 Elite, per un ragazzo di 15 anni non è facile. E adesso con questa soddisfazione di poter confrontarsi con ragazzi nazionali, solo fa bene a lui”.

Futura, contro l’Eur uno scontro diretto per la salvezza

L’attenzione si sposta adesso sulla prossima trasferta contro l’Eur, uno scontro diretto per la salvezza nel quale la Futura cercherà di conquistare tre punti fondamentali per allontanarsi dalle zone basse della classifica. L’allenatore ha richiamato la squadra alla massima concentrazione, sottolineando le difficoltà di una gara particolarmente importante per entrambe le formazioni: “Giochiamo contro una squadra che è sotto di noi, ma non possiamo sottovalutare nessuno perché non siamo in condizioni in classifica di sottovalutare nessuno. Quindi sarà una partita complicata, sappiamo che i tre punti sono fondamentali per noi, soprattutto pensando ad uscire dal posto di basso della classifica. È un confronto diretto contro una squadra che è lì, quindi sono partite che valgono sei punti. Dovremo andare lì con umiltà, ma dobbiamo andare sapendo che sarà una partita difficile, una partita in cui anche loro si giocano tanto, giocano in casa, ma stiamo lavorando, pensando che possiamo venire lì con questi tre punti”.