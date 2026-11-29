Lo aveva annunciato lo scorso 9 ottobre, nella giornata odierna, domenica 29 novembre, è diventato realtà. Altra promessa mantenuta dal sindaco Cannizzaro che, attraverso una storia Instagram, ha annunciato la nascita della prima banda musicale ufficiale di Reggio Calabria dal Dopoguerra. Il primo cittadino reggino aveva dato l’annuncio ai musicisti presenti all’inaugurazione del Ponte dell’Alba. Avviate immediatamente dopo l’evento, le procedure burocratiche si sono concluse con successo grazie al lavoro del settore competente.

Questa novità rappresenta un traguardo storico per la comunità reggina che ottiene finalmente un complesso strumentale istituzionale della Repubblica. La nuova formazione artistica verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza nel corso dei prossimi giorni.