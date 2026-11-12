Il sottosegretario Savino a Reggio Calabria, incontro con Cannizzaro e “chiamate al Governo”. L’annuncio del Sindaco: “sarò a Roma, ma non spoileriamo”

Fondi già destinati a Reggio Calabria che rischiano di essere archiviati, nuove opportunità economiche per la città e una missione a Roma annunciata per la prossima settimana. Sono questi i temi principali emersi dall’incontro istituzionale che si è svolto questa mattina a Palazzo Alvaro tra il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, e il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Un confronto che il primo cittadino ha definito produttivo e durante il quale sono state avviate anche interlocuzioni telefoniche con altri rappresentanti del Governo per affrontare alcune questioni economiche e amministrative che riguardano direttamente il territorio reggino. La visita del sottosegretario si inserisce nel programma istituzionale di due giorni in Calabria, tra le province di Cosenza e Reggio, dedicato al rapporto tra Governo, amministrazioni locali e realtà territoriali. Al termine dell’appuntamento, Savino e Cannizzaro hanno incontrato la stampa, soffermandosi sulle prospettive di collaborazione e sulla necessità di intervenire tempestivamente per evitare la perdita di ulteriori risorse economiche.

La visita di Sandra Savino tra Cosenza e Reggio Calabria

L’incontro a Palazzo Alvaro rappresenta una delle tappe della visita istituzionale del sottosegretario Sandra Savino, articolata nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre tra le province di Cosenza e Reggio Calabria. Il programma ha previsto incontri con le amministrazioni comunali, visite ai comandi territoriali della Guardia di Finanza e appuntamenti presso gli uffici delle amministrazioni finanziarie. La prima giornata si è svolta nel Cosentino, con tappe al Comune di Civita, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari e all’azienda Amarelli di Corigliano-Rossano. Per la seconda giornata erano invece previsti appuntamenti a Palmi, presso l’Agenzia delle Entrate, il Comando Compagnia della Guardia di Finanza e il Comune, prima dell’incontro istituzionale a Reggio Calabria con il sindaco Cannizzaro. Il programma comprendeva inoltre una visita alla sede reggina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un percorso finalizzato a rafforzare il confronto con il territorio e ad approfondire le questioni amministrative ed economiche che interessano gli enti locali calabresi.

Savino: “attenzione alla Calabria e alle imprese che vogliono investire al Sud”

Nel corso del punto stampa, Sandra Savino ha espresso apprezzamento per la Calabria e per la città di Reggio, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto diretto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le amministrazioni locali. Il sottosegretario ha richiamato anche il legame personale con Cannizzaro, considerato un elemento utile per favorire le interlocuzioni istituzionali e rappresentare le esigenze del territorio. Particolare attenzione è stata riservata al sistema delle agevolazioni destinate alle imprese che intendono insediarsi nel Mezzogiorno, rispetto al quale Savino ha evidenziato un numero di richieste superiore alle aspettative e la necessità di valutare un possibile incremento delle risorse disponibili, compatibilmente con gli equilibri finanziari.

“La Calabria è una Regione meravigliosa, ero già stata qui ma purtroppo non ho il tempo sufficiente per fermarmi di più, ma dopo farò un giro sul Lungomare perché merita. Avendo la delega agli enti locali sono venuto a trovare il Sindaco Cannizzaro. Abbiamo la possibilità, attraverso la nostra amicizia, di fare sintesi sulle richieste. Quindi è una vicinanza che credo sia utile al territorio e al Mef per comprendere le problematiche. Siamo rimasti stupiti dalla quantità di domande rispetto al sistema agevolativo delle imprese che intendono insediarsi al Sud. Bisogna vedere, compatibilmente con gli equilibri finanziari, di rimpinguare il fondo”, ha dichiarato il sottosegretario.

Cannizzaro annuncia la missione a Roma: “fondi per Reggio da recuperare”

Il passaggio più significativo per la città riguarda le risorse economiche destinate al Comune. Francesco Cannizzaro ha annunciato che la prossima settimana sarà a Roma per cercare di ottenere ulteriori finanziamenti e intervenire su fondi già assegnati a Reggio Calabria che rischierebbero di essere archiviati. Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’incontro con Savino, evidenziando come il confronto abbia consentito anche di contattare direttamente alcuni rappresentanti del Governo impegnati su questioni che interessano la città. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il rapporto di amicizia e collaborazione con il sottosegretario, ringraziando l’Esecutivo per l’attenzione riservata al territorio reggino.

“Sono grato al Governo per le attenzioni che settimanalmente dà al nostro territorio. Sono contento della visita di un’amica, prima che collega, Sandra Savino, con cui abbiamo condiviso gioie e dolori. Da donna del nord ha sempre guardato agli interessi del Sud. E poi ha portato buone nuove. La settimana prossima andrò a Roma e cercherò di strappare qualcosa per Reggio. L’incontro che abbiamo concluso è stato produttivo, abbiamo telefonato insieme anche a qualche collega di Governo, che sta lavorando da Roma in favore della nostra città”, ha affermato Cannizzaro.

Il sindaco ha quindi approfondito le ragioni della trasferta romana, soffermandosi sulla necessità di salvaguardare finanziamenti già destinati al territorio e sulle criticità che, a suo giudizio, avrebbero determinato in passato la perdita di alcune opportunità economiche. Cannizzaro ha rivolto una critica alle precedenti gestioni amministrative, sostenendo che determinate linee di finanziamento non sarebbero state utilizzate a causa della mancanza di interlocuzioni con il Governo e del mancato invio della documentazione tecnica richiesta. Una situazione sulla quale il primo cittadino intende intervenire attraverso un confronto diretto con i ministeri competenti, per evitare che altre risorse possano andare perdute.

“Su cosa interverremo a Roma? Non spoileriamo troppo. Diciamo che quando si parla di enti locali, si parla di fondi, anche fondi già destinati a Reggio, ma che se non si interviene immediatamente verranno archiviati, così come tante linee economiche sono già state perse per mancanza di interlocuzioni col Governo e per l’assenza di presentazione di una scheda tecnica che chi ha governato prima di me non ha fatto pervenire a chi di competenza”, ha spiegato il sindaco.