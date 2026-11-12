Allarmi bomba nelle scuole, il messaggio del Governo da Reggio Calabria: “non cadiamo nella trappola. Se pensano di intimorirci…” | INTERVISTA

Non lasciarsi intimidire, evitare di alimentare la paura e garantire la sicurezza dei cittadini. È il messaggio lanciato dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, intervenuta questa mattina a Reggio Calabria sulla vicenda degli allarmi bomba che hanno coinvolto migliaia di scuole italiane. A margine dell’incontro istituzionale con il sindaco Francesco Cannizzaro a Palazzo Alvaro, il rappresentante del Governo ha risposto alle domande dei giornalisti sulle minacce arrivate attraverso email inviate in maniera massiva agli istituti scolastici, provocando preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico. Savino ha invitato ad abbassare il livello di tensione, sottolineando che eventuali tentativi di intimidazione non devono condizionare la risposta delle istituzioni. Allo stesso tempo, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di valutare possibili interventi per potenziare gli strumenti di sicurezza nei luoghi pubblici, indicando scuole, ospedali e supermercati tra le strutture da tutelare.

Savino: “Se qualcuno tenta di intimorirci, non ce la farà”

Il sottosegretario ha affrontato la questione con parole nette, invitando a non cedere alla paura generata dalle minacce e ribadendo l’importanza di una risposta istituzionale capace di garantire sicurezza senza alimentare ulteriormente la tensione. Nel corso del punto stampa, Savino ha evidenziato come la protezione dei luoghi frequentati quotidianamente dai cittadini debba rimanere una priorità del Governo, soprattutto quando emergono situazioni che possono determinare preoccupazione e disagi su vasta scala. “Intanto bisogna abbassare la pressione. Se questo è un sistema per intimorirci, non cadiamo in questa trappola. Se c’è necessità di potenziare gli strumenti che tendono a dar sicurezza alle scuole, agli ospedali e ai supermercati, è un tema che va affrontato, tra le priorità del Governo. Ma se qualcuno tenta di intimorirci, non ce la farà“, ha dichiarato il sottosegretario all’Economia.