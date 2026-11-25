Il riconoscimento ottenuto dal professore reggino Giuseppe Nicolò, inserito tra i migliori psichiatri italiani, rappresenta un motivo di orgoglio per la Calabria e un’occasione per ribadire l’importanza di valorizzare le professionalità mediche del territorio. A sottolinearlo è il deputato della Lega Simona Loizzo, che ha richiamato l’attenzione anche sulla qualità dell’assistenza garantita dai professionisti che operano quotidianamente nelle strutture sanitarie regionali. “Il riconoscimento al prof Giuseppe Nicolò inserito tra i migliori psichiatri italiani conferma quanto siano bravi i medici calabresi che rappresentano un’eccellenza in tutto il mondo”.

La parlamentare ha inoltre ribadito l’impegno per il potenziamento della formazione universitaria, con l’obiettivo di favorire la permanenza dei giovani medici in Calabria. “Il prof Nicolò è reggino e tutto questo ci riempie di orgoglio. La Calabria ha sempre avuto, dal Nobel Dulbecco ad altri grandi esempi, eccellenze straordinarie. Voglio però ricordare che anche tantissimi medici che lavorano nella nostra regione sono essi stessi un’eccellenza. Pur lavorando in condizioni non facili assicurano assistenza di alta qualità e prestazioni di primo livello. Lavoreremo per rafforzare le due facoltà di medicina calabresi nell’interesse di tanti giovani che devono rimanere a lavorare in Calabria”, conclude Loizzo.