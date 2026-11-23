Un importante riconoscimento per lo psichiatra reggino Giuseppe Nicolò, che figura tra i professionisti più apprezzati in Italia secondo uno studio condotto dall’associazione Peter Pan, impegnata nell’attenzione ai bisogni degli adolescenti. La rilevazione, concentrata in particolare sull’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e su altre problematiche che interessano la popolazione giovanile, ha registrato per Nicolò un feedback di soddisfazione degli utenti particolarmente elevato, con una valutazione media di 8,8. Il risultato emerge da un’indagine che, secondo quanto riferito dall’associazione, ha coinvolto sia gli utenti sia realtà associative, raccogliendo valutazioni sull’attività dei professionisti del settore. Un dato significativo per lo specialista nato a Reggio Calabria, che nel corso della propria carriera ha ricoperto incarichi universitari, clinici e istituzionali nel campo della salute mentale.

Lo studio di Peter Pan sull’ADHD e la salute mentale dei giovani

La ricerca dell’associazione Peter Pan ha posto particolare attenzione ai disturbi che riguardano bambini, adolescenti e giovani, approfondendo soprattutto le problematiche legate all’ADHD e raccogliendo le valutazioni espresse dagli utenti e dalle associazioni coinvolte. Nell’ambito della rilevazione, Giuseppe Nicolò ha ottenuto una media di soddisfazione pari a 8,8, collocandosi tra gli specialisti maggiormente apprezzati. Tra i professionisti segnalati figurano anche Donatella Marazziti, dell’Università di Pisa, e Stefano Pallanti, dell’Università di Firenze. L’indagine, secondo quanto comunicato da Peter Pan, si basa sul coinvolgimento diretto delle associazioni e dell’utenza, con l’obiettivo di raccogliere riscontri sui professionisti impegnati nell’ambito della salute mentale. Il risultato attribuito a Nicolò rappresenta dunque una valutazione positiva espressa dai partecipanti alla rilevazione, in un settore nel quale l’attenzione ai bisogni dei più giovani assume un’importanza crescente.

Chi è Giuseppe Nicolò, lo psichiatra originario di Reggio Calabria

Nato a Reggio Calabria, dove ha compiuto gli studi classici, Giuseppe Nicolò ha sviluppato un percorso professionale nel campo della psichiatria, affiancando all’attività clinica quella accademica e scientifica. Docente universitario e primario, è curatore dell’edizione italiana del DSM, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, uno dei principali strumenti di riferimento per la classificazione e la diagnosi dei disturbi psichiatrici. È inoltre autore di un importante manuale dedicato ai disturbi di personalità, ambito nel quale ha maturato specifiche competenze professionali e scientifiche. Nicolò ricopre anche l’incarico di coordinatore vicario del tavolo tecnico sulla salute mentale del Ministero della Salute, partecipando così alle attività istituzionali di approfondimento delle tematiche legate all’assistenza psichiatrica. Il risultato dello studio dell’associazione Peter Pan aggiunge un ulteriore elemento al suo percorso professionale, evidenziando l’apprezzamento espresso dagli utenti coinvolti nella rilevazione. Un riconoscimento che riguarda da vicino anche Reggio Calabria, città nella quale lo specialista è nato e ha svolto la propria formazione scolastica.