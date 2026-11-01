Il Messina torna al Celeste e vince! Sarao piega il Mazzarrone, i giallorossi più forti della penalizzazione | RISULTATI e CLASSIFICA

Una vittoria che vale molto più dei tre punti. Il Messina batte il Mazzarrone per 1-0 nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza siciliana, Girone B, celebrando con un successo il ritorno nello storico stadio “Giovanni Celeste”. Dopo tantissimi anni di assenza e gli interventi di restyling dell’impianto, i giallorossi tornano a disputare una partita in un campo che rappresenta una parte importante della storia calcistica cittadina. A decidere l’incontro è una rete di Manuel Sarao al 64′, che regala alla formazione allenata da Alfio Torrisi, uscito in lacrime dal campo per l’emozione, una vittoria dal forte significato sportivo e simbolico.

Il risultato assume un peso particolare alla luce della difficile situazione di classifica del Messina, costretto a fare i conti con una penalizzazione di 20 punti che lo ha relegato all’ultimo posto. Una mazzata che avrebbe potuto compromettere motivazioni ed entusiasmo, ma che non ha impedito alla squadra di conquistare un successo importante davanti al proprio pubblico. Il ritorno al Celeste e i tre punti ottenuti contro il Mazzarrone rappresentano così due motivi di soddisfazione in una stagione segnata da grandi difficoltà.

Messina-Mazzarrone 1-0: Sarao decide la sfida al 64′

La partita si risolve nella ripresa, quando il Messina trova la rete decisiva con Sarao al 64′. Il gol permette ai giallorossi di superare la formazione allenata da Ezio Raciti e di conquistare l’intera posta in palio nell’ottavo turno del campionato. Per il Messina si tratta di un risultato che assume ulteriore significato considerando le condizioni nelle quali la squadra sta affrontando la stagione. La pesante penalizzazione condiziona inevitabilmente la classifica, ma il successo contro il Mazzarrone dimostra la volontà del gruppo di continuare a competere sul campo, indipendentemente dalle difficoltà. La formazione di Alfio Torrisi riesce così ad accompagnare il ritorno nel proprio storico impianto con una vittoria, rendendo ancora più significativa una giornata attesa da tempo dal calcio messinese.

Risultati Eccellenza Girone B, 8ª Giornata

Ore 15:00

Atletico Ct 1994 Viagrande – Athletic Gioiosa 1-1

Niscemi F.C. – Sport Club Palazzolo 3-1

Gymnica Scordia – Acireale FC 4-1

Leonzio 1909 – Jonica F.C. 2-2

Melilli – Augusta FC 1-4

Acr Messina – Mazzarrone Calcio 1-0

Nebros – Messana Riviera 0-1 Ore 17:30

Giarre Calcio – Vittoria

Classifica Eccellenza Girone B

Niscemi 19 Acireale FC 16 Mazzarrone Calcio 15 Athletic Gioiosa 14 Messana Riviera 14 Nebros 12 Gymnica Scordia 12 Giarre Calcio 8 Melilli 8 Jonica F.C. 8 Vittoria 7 Augusta FC 7 Leonzio 1909 6 Sport Club Palazzolo 4 Atletico CT 1994 Viagrande 4 Acr Messina 0 (20 punti di penalizzazione)

Prossimo turno Eccellenza girone B, 9ª giornata

7 Novembre

Ore 15:00

Athletic Gioiosa – Melilli

8 Novembre

Vittoria – ATL CT 1994 Viagrande

Acireale FC – Leonzio 1909

Augusta FC – Nebros

Jonica F.C. – Mazzarrone Calcio

Niscemi F.C. – Acr Messina