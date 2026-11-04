Il Cosenza Calcio 1914 può rinascere, gruppo di imprenditori irrompe in città: “pronti a ripartire dall’Eccellenza, a una condizione”. Ci saranno due squadre?

Un fulmine a ciel sereno, un annuncio improvviso che rischia di scuotere il futuro del calcio a Cosenza, negli ultimi anni contrassegnato da veleni, polemiche e contestazioni a causa della discutibile, controversa e divisiva gestione di Eugenio Guarascio. Con la sua attuale società invischiata nei bassifondi del girone C di Serie C, e col rischio retrocessione in Serie D nonostante il ritorno al San Vito Marulla e la vittoria di misura contro l’Inter Under 23, spunta un comunicato stampa di un gruppo di imprenditori cosentini che annunciano di voler far ripartire il Cosenza Calcio 1914, dall’Eccellenza, rilevando il titolo sportivo della DB Rossoblù. Ma a una condizione che si giochi al “San Vito Marulla”. Questa situazione apre la strada all’ipotesi che nella prossima stagione possano esserci due squadre di Cosenza città, magari con una categoria di differenza, qualora quella di Guarascio dovesse retrocedere.

Questo il comunicato stampa integrale:

“Un progetto sportivo nato dalla passione per la città e per il Cosenza Calcio. Un gruppo di imprenditori e professionisti cosentini uniti per costruire un nuovo futuro, ripartendo dall’Eccellenza attraverso il titolo sportivo della DB Rossoblù. Cosenza si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia calcistica. Un gruppo accomunato dall’amore per la propria città e dalla profonda passione per il Cosenza Calcio 1914, ha lavorato ad un progetto sportivo finalizzato a dare nuova vita al calcio rossoblù.

La proposta prevede una ripartenza dal campionato di Eccellenza, attraverso il titolo sportivo della DB Rossoblù, con l’ambizione di ricostruire un percorso societario e sportivo solido, credibile e proiettato al futuro. Un’iniziativa che nasce dal territorio e dalla volontà di unire forze imprenditoriali, competenze, risorse ed entusiasmo per restituire alla città una squadra nella quale riconoscersi e identificarsi. Non si tratta soltanto di un progetto calcistico, ma di un’iniziativa che vuole valorizzare il senso di appartenenza, la storia, la tradizione e l’identità di una piazza che ha sempre dimostrato un legame profondo con i propri colori.

Il progetto sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni, durante la quale saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa, gli aspetti societari, la struttura organizzativa e le linee guida del programma sportivo. L’obiettivo è costruire basi solide, con una gestione seria e sostenibile, un progetto tecnico ambizioso e una visione di crescita che possa riportare entusiasmo tra i tifosi e riavvicinare tutta la città alla propria squadra. La strada parte dall’Eccellenza, ma l’ambizione è quella di costruire qualcosa che possa durare nel tempo. La rinascita del Cosenza parte dai cosentini. Nel segno della storia, dell’orgoglio e dei colori rossoblù”.