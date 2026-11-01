Il Cosenza torna a casa e vince: battuta l’Inter U23 al “Marulla”, 3 punti importanti per la rincorsa salvezza | CLASSIFICA

Il Cosenza torna a giocare al San Vito-Marulla e vince la sua seconda partita stagionale: i "lupi" battono l'Inter U23 1-0 con gol di Dalmazzi

Dalmazzi Cosenza
Foto Facebook Cosenza Calcio

L’aria di casa è tutta un’altra storia. Lo sa bene il Cosenza, ritornato finalmente a giocare al San Vito-Marulla, che batte l’Inter U23 e guadagna 3 punti importantissimi per la rincorsa salvezza. La seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta contro il Picerno, non smuove la classifica dei rossoblu, sempre penultimi, ma ora a 9 punti: +8 sul Crotone ultimo (penalizzato di 6 punti e con una partita in meno) che occupa il fondo della classifica e la posizione che porta alla retrocessione diretta, ma anche a -5 da Casarano, Foggia e Salernitana che occupano il primo slot per mantenere la categoria (tutte con una gara da giocare e con Casarano-Foggia alle 20:30).

Dopo un palo interista che mette i brividi, il Cosenza trova il gol vittoria al 26′: calcio d’angolo dalla destra, Dalmazzi batte Tosto in elevazione e supera Melgrati per la marcatura che regala 3 punti importanti e un po’ di fiducia a un ambiente che ne ha parecchio bisogno.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania 1-0
Bari-Scafatese 1-1
Giugliano-Casertana 1-0
Sorrento-Altamura 1-2

Ore 17:30

Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23 1-0

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 26*
  2. Bari 22
  3. Audace Cerignola 20
  4. Sorrento 20
  5. Catania 19
  6. Monopoli 19
  7. Picerno 18
  8. Scafatese 18
  9. Inter U23 17
  10. Casertana 17
  11. Cavese 15
  12. Altamura 15
  13. Salernitana 14*
  14. Foggia 14*
  15. Casarano 14*
  16. Giugliano 13
  17. Barletta 12
  18. Savoia 11*
  19. Cosenza 9
  20. Crotone 1 (-6)*

*una partita in meno

Prossimo turno, 13ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30
Casertana-Casarano
Crotone-Giugliano
Inter U23-Salernitana

Ore 17.30
Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30
Catania-Sorrento
Monopoli-Cosenza
Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30
Altamura-Cavese
Foggia-Barletta
Picerno-Bari

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