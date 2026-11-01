Il Cosenza torna a casa e vince: battuta l’Inter U23 al “Marulla”, 3 punti importanti per la rincorsa salvezza | CLASSIFICA

L’aria di casa è tutta un’altra storia. Lo sa bene il Cosenza, ritornato finalmente a giocare al San Vito-Marulla, che batte l’Inter U23 e guadagna 3 punti importantissimi per la rincorsa salvezza. La seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta contro il Picerno, non smuove la classifica dei rossoblu, sempre penultimi, ma ora a 9 punti: +8 sul Crotone ultimo (penalizzato di 6 punti e con una partita in meno) che occupa il fondo della classifica e la posizione che porta alla retrocessione diretta, ma anche a -5 da Casarano, Foggia e Salernitana che occupano il primo slot per mantenere la categoria (tutte con una gara da giocare e con Casarano-Foggia alle 20:30).

Dopo un palo interista che mette i brividi, il Cosenza trova il gol vittoria al 26′: calcio d’angolo dalla destra, Dalmazzi batte Tosto in elevazione e supera Melgrati per la marcatura che regala 3 punti importanti e un po’ di fiducia a un ambiente che ne ha parecchio bisogno.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania 1-0

Bari-Scafatese 1-1

Giugliano-Casertana 1-0

Sorrento-Altamura 1-2

Ore 17:30

Barletta-Monopoli 0-0

Cavese-Picerno 1-2

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23 1-0

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

Potenza 26* Bari 22 Audace Cerignola 20 Sorrento 20 Catania 19 Monopoli 19 Picerno 18 Scafatese 18 Inter U23 17 Casertana 17 Cavese 15 Altamura 15 Salernitana 14* Foggia 14* Casarano 14* Giugliano 13 Barletta 12 Savoia 11* Cosenza 9 Crotone 1 (-6)*

*una partita in meno

Prossimo turno, 13ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Crotone-Giugliano

Inter U23-Salernitana

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento

Monopoli-Cosenza

Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari