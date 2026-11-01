Il Cosenza torna a casa e vince: battuta l’Inter U23 al “Marulla”, 3 punti importanti per la rincorsa salvezza | CLASSIFICA

L’aria di casa è tutta un’altra storia. Lo sa bene il Cosenza, ritornato finalmente a giocare al San Vito-Marulla, che batte l’Inter U23 e guadagna 3 punti importantissimi per la rincorsa salvezza. La seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta contro il Picerno, non smuove la classifica dei rossoblu, sempre penultimi, ma ora a 9 punti: +8 sul Crotone ultimo (penalizzato di 6 punti e con una partita in meno) che occupa il fondo della classifica e la posizione che porta alla retrocessione diretta, ma anche a -5 da Casarano, Foggia e Salernitana che occupano il primo slot per mantenere la categoria (tutte con una gara da giocare e con Casarano-Foggia alle 20:30).
Dopo un palo interista che mette i brividi, il Cosenza trova il gol vittoria al 26′: calcio d’angolo dalla destra, Dalmazzi batte Tosto in elevazione e supera Melgrati per la marcatura che regala 3 punti importanti e un po’ di fiducia a un ambiente che ne ha parecchio bisogno.
Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30
Audace Cerignola-Catania 1-0
Bari-Scafatese 1-1
Giugliano-Casertana 1-0
Sorrento-Altamura 1-2
Ore 17:30
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
Domenica 1 novembre
Ore 12:30
Cosenza-Inter U23 1-0
Ore 14:30
Salernitana-Savoia
Ore 17:30
Potenza-Crotone
Ore 20:30
Casarano-Foggia
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 26*
- Bari 22
- Audace Cerignola 20
- Sorrento 20
- Catania 19
- Monopoli 19
- Picerno 18
- Scafatese 18
- Inter U23 17
- Casertana 17
- Cavese 15
- Altamura 15
- Salernitana 14*
- Foggia 14*
- Casarano 14*
- Giugliano 13
- Barletta 12
- Savoia 11*
- Cosenza 9
- Crotone 1 (-6)*
*una partita in meno
Prossimo turno, 13ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 7 novembre
Ore 14.30
Casertana-Casarano
Crotone-Giugliano
Inter U23-Salernitana
Ore 17.30
Scafatese-Audace Cerignola
Domenica 8 novembre
Ore 14.30
Catania-Sorrento
Monopoli-Cosenza
Savoia-Potenza
Lunedì 9 novembre
Ore 20.30
Altamura-Cavese
Foggia-Barletta
Picerno-Bari