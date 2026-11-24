Il Catanzaro è tornato! E’ tornato a ruggire, è tornato a giocare, è tornato a mostrare coraggio e spensieratezza. Ma, soprattutto, è tornato a vincere con continuità. Dopo il 3-1 al Palermo, scacco matto alla capolista – a cui è stata inflitta la prima sconfitta – un altro 3-1, ma a domicilio, a Castellammare, contro la Juve Stabia. Una gara mai in discussione, con un doppio vantaggio all’intervallo e addirittura il tris nella ripresa. E’ il primo successo esterno della stagione, la seconda vittoria di fila e l’ottavo punto nelle ultime cinque partite. Sono proprio 8 i punti conquistati da Mignani nelle sue cinque gare alla guida delle Aquile. Solo una sconfitta. Il cambio di passo in panchina è evidente e rilancia quanto scritto su StrettoWeb sabato sera dopo il successo col Palermo: questo Catanzaro può tornare a credere nei playoff, che disputerebbe per il quarto anno consecutivo.

La partita. Il vantaggio è alla mezz’ora: piazzato dai 25 metri di Petriccione, mischia confusa e la palla arriva ad Antonini, che segna un rigore in movimento col più facile dei piattoni. Nel recupero, prima dell’intervallo, è 0-2: punizione, Pecorino scavalca la barriera e mette dentro. Doppio vantaggio che blinda il risultato in vista della ripresa, dove arriva anche il tris. Altro piazzato, colpo di testa di Ruggero e palla in rete. Anticipato il portiere, che protesta per una presunta carica, ma il gol è buono: 0-3. A nulla serve il gol di Maistro al 78′. Finisce 1-3. Il Catanzaro si riscopre letale nei piazzati, una delle armi vincenti anche in questi tre anni. Agganciata la stessa Juve Stabia a quota 12. Per la prima volta dopo settimane, la squadra giallorossa è fuori dai playout, in attesa però delle altre sfide.

Risultati 13ª Giornata Serie B

Martedì 24 novembre

Ore 19:00

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

Ore 20:00

Benevento-Empoli

Cesena-Ascoli

Entella-Verona

Vicenza-Carrarese

Palermo-Sudtirol

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00

Cremonese-Avellino

Ore 20:00

Mantova-Arezzo

Padova-Sampdoria

Pisa-Modena

Classifica Serie B

Palermo 27 Modena 26 Ascoli 21 Avellino 19 Pisa 19 Mantova 19 Sudtirol 18 Cesena 18 Benevento 16 Padova 16 Verona 16 Cremonese 15 Sampdoria 14 Carrarese 13 Catanzaro 12* Juve Stabia 12 (-4)* Arezzo 12 Entella 10 Vicenza 10 Empoli 9

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ore 15.00

Ascoli-Entella

Carrarese-Juve Stabia

Empoli-Verona

Ore 17.15

Vicenza-Cesena

Ore 19.30

Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15.00

Modena-Padova

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Sampdoria-Cremonese

Ore 19.30

Arezzo-Pisa

Lunedì 20 novembre

Ore 20.30

Catanzaro-Avellino