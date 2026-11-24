Il Catanzaro è tornato! E’ tornato a ruggire, è tornato a giocare, è tornato a mostrare coraggio e spensieratezza. Ma, soprattutto, è tornato a vincere con continuità. Dopo il 3-1 al Palermo, scacco matto alla capolista – a cui è stata inflitta la prima sconfitta – un altro 3-1, ma a domicilio, a Castellammare, contro la Juve Stabia. Una gara mai in discussione, con un doppio vantaggio all’intervallo e addirittura il tris nella ripresa. E’ il primo successo esterno della stagione, la seconda vittoria di fila e l’ottavo punto nelle ultime cinque partite. Sono proprio 8 i punti conquistati da Mignani nelle sue cinque gare alla guida delle Aquile. Solo una sconfitta. Il cambio di passo in panchina è evidente e rilancia quanto scritto su StrettoWeb sabato sera dopo il successo col Palermo: questo Catanzaro può tornare a credere nei playoff, che disputerebbe per il quarto anno consecutivo.
La partita. Il vantaggio è alla mezz’ora: piazzato dai 25 metri di Petriccione, mischia confusa e la palla arriva ad Antonini, che segna un rigore in movimento col più facile dei piattoni. Nel recupero, prima dell’intervallo, è 0-2: punizione, Pecorino scavalca la barriera e mette dentro. Doppio vantaggio che blinda il risultato in vista della ripresa, dove arriva anche il tris. Altro piazzato, colpo di testa di Ruggero e palla in rete. Anticipato il portiere, che protesta per una presunta carica, ma il gol è buono: 0-3. A nulla serve il gol di Maistro al 78′. Finisce 1-3. Il Catanzaro si riscopre letale nei piazzati, una delle armi vincenti anche in questi tre anni. Agganciata la stessa Juve Stabia a quota 12. Per la prima volta dopo settimane, la squadra giallorossa è fuori dai playout, in attesa però delle altre sfide.
Risultati 13ª Giornata Serie B
Martedì 24 novembre
Ore 19:00
Juve Stabia-Catanzaro 1-3
Ore 20:00
Benevento-Empoli
Cesena-Ascoli
Entella-Verona
Vicenza-Carrarese
Palermo-Sudtirol
Mercoledì 25 novembre
Ore 19:00
Cremonese-Avellino
Ore 20:00
Mantova-Arezzo
Padova-Sampdoria
Pisa-Modena
Classifica Serie B
- Palermo 27
- Modena 26
- Ascoli 21
- Avellino 19
- Pisa 19
- Mantova 19
- Sudtirol 18
- Cesena 18
- Benevento 16
- Padova 16
- Verona 16
- Cremonese 15
- Sampdoria 14
- Carrarese 13
- Catanzaro 12*
- Juve Stabia 12 (-4)*
- Arezzo 12
- Entella 10
- Vicenza 10
- Empoli 9
*una partita in più
Prossimo turno Serie B, 14ª giornata
Sabato 28 novembre
Ore 15.00
Ascoli-Entella
Carrarese-Juve Stabia
Empoli-Verona
Ore 17.15
Vicenza-Cesena
Ore 19.30
Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15.00
Modena-Padova
Sudtirol-Mantova
Ore 17.15
Sampdoria-Cremonese
Ore 19.30
Arezzo-Pisa
Lunedì 20 novembre
Ore 20.30
Catanzaro-Avellino