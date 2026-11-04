Igea Virtus, addio pesantissimo: bomber Samake lascia dopo 19 gol, cambia squadra e girone di Serie D

Un addio pesante, che segna un altro importante cambiamento in casa Igea Virtus. La società di Barcellona Pozzo di Gotto ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Boubacar Samake, attaccante maliano protagonista con la maglia giallorossa e autore di ben 19 gol durante la sua esperienza in Sicilia. Il centravanti, considerato tra gli attaccanti più prolifici e di maggiore valore del girone I di Serie D, proseguirà la propria carriera con L’Aquila, attualmente seconda nel girone F. Una separazione significativa per la formazione siciliana, che perde un riferimento importante del proprio reparto offensivo in una fase già caratterizzata da numerosi cambiamenti. L’uscita di Samake si aggiunge infatti alle dimissioni del DS Castorina, arrivate dopo la sconfitta interna contro il Sambiase, e al successivo arrivo di Damiano Lia. Una serie di novità – arrivate dopo l’avvicendamento Ferraro-Modica in panchina – che modifica gli equilibri della squadra, protagonista di un buon avvio di campionato prima di perdere terreno rispetto alla vetta della classifica, a seguito della sconfitta subita al Granillo contro la Reggina.

La società ha comunicato ufficialmente la separazione attraverso una nota nella quale ha voluto ringraziare il calciatore per il contributo offerto durante la sua permanenza a Barcellona Pozzo di Gotto. “Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante maliano Boubacar Samake. Al calciatore, che ha sempre dimostrato massimo impegno e attaccamento ai colori giallorossi durante la sua permanenza a Barcellona Pozzo di Gotto, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la dirigenza, dello staff tecnico e dei tifosi per il contributo umano e professionale offerto alla causa del club. A Bouba, professionista esemplare e uomo di indubbi valori sportivi, la Nuova Igea Virtus augura con sincero affetto le migliori fortune umane e le più prestigiose soddisfazioni per il futuro della propria carriera”.