Terremoto Igea Virtus: si dimette il DS dopo la brutta sconfitta col Sambiase

La sconfitta casalinga per 2-4 contro il Sambiase porta con sé importanti conseguenze in casa Nuova Igea Virtus. Al termine della partita, infatti, il direttore sportivo Salvatore Castorina ha presentato le proprie dimissioni, come comunicato ufficialmente dal club siciliano. La società ha preso atto della decisione del dirigente, ringraziandolo per il lavoro svolto e ribadendo la piena fiducia nel proprio progetto sportivo. Di seguito il comunicato integrale.

Il comunicato ufficiale dell’Igea Virtus

“Nuova Igea Virtus comunica di aver ricevuto, al termine della sconfitta interna contro il Sambiase, le dimissioni del Direttore Sportivo Salvatore Castorina. La società prende formalmente e pienamente atto della decisione del dirigente, ringraziandolo per il lavoro svolto. Al contempo, il club ribadisce con forza la solidità del proprio progetto calcistico: questa scelta non rallenta la nostra marcia né intacca i nostri obiettivi. L’impegno della proprietà resta assoluto, guidato dalla massima serietà e dalla volontà di dare continuità alla stagione in corso. La dirigenza è già proiettata al futuro e attivamente al lavoro per competere ai massimi livelli e a tutelare, in ogni sede, l’onore della città e l’orgoglio dei nostri colori”.