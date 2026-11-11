Guerra Ucraina, Zelensky informa sui colloqui di Abu Dhabi: “Putin vive in una realtà diversa”. Poi annuncia lo scudo antimissile europeo

Nuove tensioni diplomatiche tra Russia e Ucraina dopo i colloqui di pace ad Abu Dhabi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha contestato duramente le valutazioni territoriali avanzate dalla delegazione russa durante i negoziati, sostenendo che Mosca abbia una percezione distorta della situazione sul campo di battaglia. Parallelamente, Kiev accelera sul fronte militare e tecnologico, con l’obiettivo di testare già durante il prossimo inverno il primo sistema europeo di difesa contro i missili balistici.

Zelensky contesta Putin: lo scontro sul Donbass durante i negoziati di Abu Dhabi

Il presidente ucraino ha raccontato quanto riferitogli dalla propria squadra negoziale, denunciando una profonda divergenza tra le informazioni presentate dai russi e quelle in possesso di Kiev. “Quando ho ricevuto il secondo rapporto dalla nostra squadra negoziale dopo i loro incontri ad Abu Dhabi, mi hanno detto che i russi pensano e dicono di aver già occupato metà del Donbass, che rimane sotto il nostro controllo. Erano ufficiali militari, servizi segreti russi, e facevano sul serio. La nostra squadra ha detto loro: ‘non sappiamo nemmeno come possiate dire certe cose. Abbiamo filmati video, immagini, altre prove che dimostrano che queste aree sono sotto il nostro controllo’.

Questo è il problema. Putin vive in una realtà diversa. Ovviamente, condividerà con gli americani che gli servono uno o due mesi per occupare completamente l’est dell’Ucraina. Potrei disegnare per lui un quadro in cui occupo completamente la Russia. Ma non è vero. Ciò che è stato positivo è che la parte americana ha confermato la valutazione ucraina di ciò che sta accadendo sul campo di battaglia.

Per questo dobbiamo sederci e parlare al livello dei leader. Ci sono molte domande. Come abbiamo parlato della città di Kherson, che oggi è divisa dal fiume. I russi controllano una sponda, noi l’altra. Ma le persone vogliono vivere unite su entrambe le sponde. È una città ucraina. Tali questioni sono sensibili, ma dobbiamo parlarne. Penso che domani le squadre discuteranno della possibilità di un incontro al livello dei leader. Non sono sicuro che la Russia sia pronta, ma solleveremo questo argomento”.

Ucraina, Zelensky annuncia: test del primo scudo antimissile europeo già quest’inverno

Intanto, durante un incontro in Danimarca, Zelensky ha annunciato un possibile passo avanti per la difesa dell’Ucraina e dell’Europa contro la minaccia dei missili balistici.

“Spero che quest’inverno potremo testare il primo sistema europeo di difesa antimissile balistico”, ha dichiarato il presidente ucraino, ringraziando l’industria della difesa danese e i partner internazionali per il lavoro sui nuovi progetti.

Il riferimento è al progetto europeo FREYJA, sviluppato attraverso una collaborazione internazionale per rafforzare le capacità di intercettazione dei missili balistici. L’obiettivo è realizzare una nuova capacità difensiva europea, riducendo la dipendenza dai sistemi prodotti al di fuori del continente.

Per Kiev si tratta di due fronti strettamente collegati: da una parte i negoziati per porre fine alla guerra con la Russia, dall’altra il rafforzamento delle difese aeree per proteggere il Paese dalle minacce militari. I possibili test invernali rappresenterebbero un passaggio importante nello sviluppo del nuovo sistema, la cui effettiva operatività resta ancora da verificare.